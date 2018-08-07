美国一大学毕业证印错字母7年没人发现 要花4.6万重印

据美联社报道，美国科罗拉多梅隆大学（ Colorado Mesa University ）一位即将离任的校报编辑偶然发现自己毕业证上一个字母印错了，该校不得不重新印刷多达 9200 份毕业证书。





这位校报编辑叫亚历克 • 威廉姆斯（ Alec Williams ），他本来是要检查一下毕业证上自己的名字是否拼写正确，结果不看不要紧，一看发现毕业证上面的 Board of Trustees （受托人委员会），错印刷成了 Coard of Trustees 。





威廉姆斯告诉《每日哨兵报》（ the Daily Sentinel ），他开始觉得很好笑，不过后来想起自己还有 3 万美元的学生贷款，而他拿到的毕业文凭却有印刷错误，这让他感到沮丧。

CMU 校长提姆 • 福斯特（ Tim Foster ）知道后承认错误并表示，该大学将向 2018 届毕业生重新发放毕业证书，并将重印之前有错的毕业证。据悉，这一错错了 7 年，最早可追溯到 2012 年。

重印一张毕业证要花费

5

美元，因此该大学要纠正这一错误将花费近

4.6

万美元

。

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