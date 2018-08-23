日本官员密集访华“探路” 努力实现安倍10月访华

外媒称，日本自民党干事长二阶俊博在8月21日的记者会上宣布将于8月29日至9月1日访问北京；日本政府也透露，将派官房副长官野上浩太郎于8月24和25日访问北京；公明党代表山口那津男则计划于9月5日至9日访华。日本政府设想最早于10月实现首相安倍晋三的访华，日本政府和执政党官员的接连访华似乎是为安倍访华铺路。
据《日本经济新闻》网站8月22日报道，二阶将出席纪念《中日和平友好条约》缔结40周年绘画展的开幕式。他在记者会上表示，“与中方的要人会晤对自民党和日本来说都很重要”。
同时，野上将于24日在北京与中国官员举行会谈，并将出席纪念《中日和平友好条约》缔结40周年的日本酒品鉴会。
公明党众议院议员远山清彦等组成的超党派年轻议员团8月20日在北京与中国官员举行会谈，就中日关系和朝鲜局势交换了意见，并确认了10月在日本举行自公两党与中国共产党定期对话的方针。
此外，中日协会会长野田毅也将于8月23日至25日访问北京。
另据路透社8月22日报道，消息人士称，中日正在协商重启两国央行间的货币互换协议，并将其规模扩大至原先的10倍左右，这一迹象说明亚洲前两大经济体之间的关系回暖。
两名熟悉该协议情况的日本官员称，中日已开始讨论重启货币互换协议，其中一名官员表示，互换协议的规模将约为3万亿日元（约合1859亿元人民币——本网注），远超前次的30亿美元。
在金融动荡时期，货币互换可以向在中国经营的日资银行提供人民币资金、或向中国企业提供日元资金，从而扮演安全网的角色。
共同社21日称，两国可能会于本月在北京举行的金融对话中宣布该协议，但日本财务省的一位官员称，在即将召开的中日领导人峰会上宣布的可能性更大。
共同社报道称，日本政府正努力安排首相安倍晋三10月访华，并希望将恢复货币互换协议作为两国合作的象征。
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