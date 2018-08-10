马英九狠批民进党恶化两岸关系 调侃蔡是“数字总统”

前总统马英九今天表示一连串政策错误让两岸关系往下走，实在是没有这个必要。两岸和平对全世界有利，连市场卖菜的太太都知道，为何中央执政官员不了解。





国民党台南市长参选人高思博今天在新营区誓师，马英九昨晚南下陪同扫街拜票，今天更排定一整天行程助选，诉求 “ 改变台湾就从台南开始 ” 。





马英九指出，最近两年跑遍全台各地，感到对台湾有份深沉歉疚，因他当中华民国总统及国民党主席，却让国民党失去政权。





马英九表示，国民党失去政权后，许多事情都变了，人民生活变苦了，生意愈来愈差，情况愈来愈不好，却有人说 “ 经济情况是 20 年来最好的 ” ，大家听了都不知如何反应；台湾若不快改革，就没有希望，一定要改变现在的政策，让台湾经济继续发达，两岸关系改善，台湾民主制度不容破坏。





对于台湾过去两年经济情况较好，马英九认为，这是因世界经济好转，台湾刚好赶上这波经济回温。他提出这些看法，就是希望蔡英文总统加油，否则会继续沉沦。





马英九说，生意变差，是因大家舍不得花钱，更重要的是陆客不来之后，一年损失新台币 1000 亿元以上；台湾和大陆保持良好关系，对大陆好、对台湾好，对亚洲都好，两岸关系稳健和平，美国最高兴。





马英九表示，两岸有能力解决和平或战争的问题；台湾和大陆和平，对日本、美国、欧盟及全世界都是有利的，连市场卖菜的太太都了解这个道理，为何中央执政官员不了解。





马英九说，一连串政策的错误，让两岸关系往下走，实在没有这个必要，只有振兴经济，改善两岸关系，才能重新打造真正民主的中华民国。





调侃蔡是 “ 数字总统 ”





【台湾联合新闻网 8 月 9 日报道】 “ 阿博带队！台南起义！ ” 前总统马英九今天上午来到台南新营济安宫为国民党台南市长提名人高思博助选，率领支持群众一起绑上起义头巾，展开首场新台南起义行脚活动。





马英九抨击民进党主政让两岸关系恶化、经济倒退人民受苦。他也调侃总统蔡英文比他当总统时，更爱将数字挂在嘴上，好像是 “ 数字总统 ” 。





马英九来到济安宫赠送 “ 济世安邦 ” 匾额，同时与高思博及台南市议员蔡育辉等人一起揭牌，会场涌入约 300 名热情支持者相挺，不少人争相与马握手。





对于媒体询问是否会投入 2020 年总统大选？马英九微笑响应 “ 谢谢你的关心 ” ，并未松口。媒体持续追问民进党说国民党现在有 “ 三个太阳 ” ，马英九简短响应说 “ 国民党只有一个党中央 ” 。





“ 国民党失去政权后，我感觉内疚，对不起人民。 ” 马英九说，两年前，他有次去南投日月潭，发现许多商家抱怨生意变差，原来，陆客锐减影响那么大，大家都受苦了，尤其看到目前两岸关系在民进党执政后明显恶化，陆客变少了，估计一年就少新台币 1000 亿元消费，对台湾经济有相当大的影响。





对于总统蔡英文日前说，台湾的经济 20 年来最好，马英九也摇头讽刺说，蔡总统跟他是 “ 志趣相投 ” ，蔡总统现在比他担任总统时，还爱一天到晚将数字挂在嘴上，好像是 “ 数字总统 ” 。





他话锋一转说，蔡总统说，去年台湾经济成长率达 2.85% ，摆脱过去几年的 “ 保 1”“ 保 2” ，但全世界去年平均经济成长率可是 3.7% ，台湾其实还在 “ 后段班 ” 。





“ 只能说，蔡总统运气真的很好，蔡一上任经济就回温了。 ” 马英九进一步说，他当总统时，世界经济遭遇欧债危机、金融海啸、出口衰退重大危机，他 8 年总统主政，台湾经济成长率平均是 2.94% ，高于世界平均经济 2.2% ， “ 蔡总统要加油 ” 。





马英九也吁请台南乡亲， 11 月 24 日票投高思博，从改变台南开始，进而扭转台湾人的命运。

Twitter

sgnypost





