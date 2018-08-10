枪杀7人潜逃25年 公安部2名督捕逃犯终落法网

中国吉林省四平市公安局10日召开新闻发布会通报：四平警方将杀人潜逃25年的公安部督捕命案逃犯綦志华、綦志峰兄弟成功抓获，他们曾枪杀四平市税务局局长等7人。
1993年8月3日19时许，綦志华（1966年4月生）和綦志峰（1968年11月生）来到时任四平市税务局局长张某家中，要求到税务局工作被拒绝。两人持自制口径枪将张某及其儿子（时年18岁）杀死，抢走现金6000元。案发后，两人出逃。
四平市公安机关通过侦查，又排查出两起涉枪命案系綦氏两兄弟所为：一起是1998年8月14日晚，四平市第一高级中学更夫马某（时年63岁）、值班教师韩某（时年49岁）被枪杀在值班室内，学校3000元公款、300公斤粮票被抢；另一起是1992年4月3日晚，四平市铁西区居民黄某（女，时年45岁）及两个女儿被枪杀在家中。
2001年，綦志华、綦志峰被列为首批公安部督办网上逃犯，但始终没被抓获。
近日，四平警方对綦氏两兄弟的关系人再次梳理，并将他们的户籍照片在公安部系统中进行比对，发现綦志华的比对结果与内蒙古籍人员“秦忠华”存较多相同点。经过多次比对研判，警方认定“秦忠华”“秦忠峰”就是逃犯綦志华、綦志峰。
随后，四平警方驱车1000余公里，于8月6日在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春旗将“秦忠华”“秦忠峰”抓获。经现场确认，两人就是公安部督捕逃犯綦志华、綦志峰。他们已“漂白身份”多年，始终不与四平的家人联系。綦志峰已于2016年结婚，2017年生子。
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