枪杀7人潜逃25年 公安部2名督捕逃犯终落法网

中国吉林省四平市公安局 10 日召开新闻发布会通报：四平警方将杀人潜逃 25 年的公安部督捕命案逃犯綦志华、綦志峰兄弟成功抓获，他们曾枪杀四平市税务局局长等 7 人。





1993 年 8 月 3 日 19 时许，綦志华（ 1966 年 4 月生）和綦志峰（ 1968 年 11 月生）来到时任四平市税务局局长张某家中，要求到税务局工作被拒绝。两人持自制口径枪将张某及其儿子（时年 18 岁）杀死，抢走现金 6000 元。案发后，两人出逃。





四平市公安机关通过侦查，又排查出两起涉枪命案系綦氏两兄弟所为：一起是 1998 年 8 月 14 日晚，四平市第一高级中学更夫马某（时年 63 岁）、值班教师韩某（时年 49 岁）被枪杀在值班室内，学校 3000 元公款、 300 公斤粮票被抢；另一起是 1992 年 4 月 3 日晚，四平市铁西区居民黄某（女，时年 45 岁）及两个女儿被枪杀在家中。





2001 年，綦志华、綦志峰被列为首批公安部督办网上逃犯，但始终没被抓获。





近日，四平警方对綦氏两兄弟的关系人再次梳理，并将他们的户籍照片在公安部系统中进行比对，发现綦志华的比对结果与内蒙古籍人员 “ 秦忠华 ” 存较多相同点。经过多次比对研判，警方认定 “ 秦忠华 ”“ 秦忠峰 ” 就是逃犯綦志华、綦志峰。





随后，四平警方驱车 1000 余公里，于 8 月 6 日在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春旗将 “ 秦忠华 ”“ 秦忠峰 ” 抓获。经现场确认，两人就是公安部督捕逃犯綦志华、綦志峰。他们已 “ 漂白身份 ” 多年，始终不与四平的家人联系。綦志峰已于 2016 年结婚， 2017 年生子。





8

月

7

日

18

时，抓捕组将綦志华、綦志峰押解回四平。

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