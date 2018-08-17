印尼两岁男孩一天抽40支烟 抽不到就大发雷霆

印度尼西亚两岁男孩一天抽 40 支烟，抽烟的同时还要喝咖啡。他的父母曾想要阻止，但只要不让男孩抽烟，他就大发雷霆。

据新加坡《海峡时报》报道，这位抽烟的两岁男孩居住在印尼爪哇岛的西部。一次偶然的机会，男孩从地上捡起别人抽过的烟头，模仿着大人抽烟的模样，从此染上烟瘾。

他的父母曾尝试去阻止，但都没有成功。男孩的母亲说，当她不让男孩吸烟时，男孩就会发脾气、哭闹、睡不着觉。男孩的父亲发现自己的儿子为了抽上一口烟，还会向街上的行人讨要。对此，男孩的父母感到非常无奈，他的母亲说： “ 烟很贵，但是他又必须抽，他一天要抽 40 支烟 ” 。最后，男孩的父母决定将自己的孩子送去治疗。





据报道，印度尼西亚是全球烟民数量最多的国家之一， 2017 年有超过 6000 万的活跃烟民。而且 10 到 18 岁年轻烟民的比例有不断上升的趋势。而研究表明，过早地抽烟会影响孩子智力的发育。

这也不是印度尼西亚第一次被曝有儿童染上烟瘾了。早在

2010

年，印尼一位两岁的男孩也因为严重的烟瘾而受到广泛关注。据《每日邮报》去年报道，这位男孩在当地政府的帮助下已成功戒烟。

Twitter

sgnypost





