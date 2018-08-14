科学家发现细胞死亡速度：每分钟30微米

英媒称，美国斯坦福大学的两位系统生物学家呈现瑞（音）和詹姆斯 · 费雷尔发现了细胞死亡的速度。





据英国《卫报》网站 8 月 12 日报道，什么是系统生物学家？就是擅长数学的生物学家。但这么理解，便看不见更大的图景。什么是更大的图景？如果已知细胞死亡的速度、或更确切的说是它们死亡的方式，我们将可以完成不可思议的事情，比如让癌细胞自杀来治疗癌症以及让可能患上阿尔茨海默病的病人的细胞停止死亡。

细胞的死亡速度是多大？呈和费雷尔在《科学》杂志上称它是每分钟 30 微米（ 1 微米是 1 米的百万分之一或 1 毫米的千分之一）。因此，细胞死亡速度是每分钟千分之三十毫米，《新科学家》周刊在报道有关发现的文章标题中表述成每小时两毫米。

报道称，通过研究蛙卵，呈和费雷尔测量了细胞凋亡的速度，细胞凋亡最好理解成一种细胞自杀形式或 “ 经程序设定的细胞死亡 ” ，细胞会为了生物体的更广泛利益而自杀，有时，细胞觉得是时候离开了，另一些时候，附近的细胞会通过触发波推动它一下，呈和费雷尔测量了这些触发波的速度。

细胞死亡是好事吗？在大多数情况下，是的。平均来说，人类每天会失去

500

亿个细胞，并在失去它们后顺利生存下去。但有时候，细胞会犯糊涂，你需要的细胞死了，你不想要的细胞却继续存在。因此，对细胞死亡的过程越了解，生物医学干预将会越有效。

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