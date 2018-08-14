白宫贸易战矛头扩大 特朗普向穷国下手

美媒称，白宫在贸易问题上推动与对手的对抗，其对抗范围已不止世界上最大的经济体，比如中国和欧盟，还将那些视美国为其商品重要市场的更贫穷国家包含在内。





据美国《华尔街日报》网站 8 月 12 日报道，自一年半前特朗普总统上台以来，美国贸易代表已就一项联邦政府计划对欠发达国家进行广泛的重新评估。该计划降低了对这些国家征收的对美出口商品关税。





报道称，最近，作为两国之间日益加剧的争端的一部分，特朗普政府撤销了土耳其的关税豁免待遇。泰国、印尼和印度也接到通知，可能失去关税豁免的特权。在未来一个月，随着美国扩大对欠发达国家的贸易进行重新评估，这份名单上的国家数量很可能会继续增多，不仅仅是亚洲。亚洲现在已经是其关注重点。





报道称，美国政府向这些国家施压所使用的工具是名为《普惠制》的计划，该计划始于 1976 年，旨在给予贫穷国家关税豁免待遇，帮助其发展经济，免税范围涉及数千种商品，从汽车零部件到珠宝均包含在内。目前，该计划为 121 个国家提供了优惠待遇。





据美国贸易代表办公室去年公布的声明，从去年 10 月开始，政府开始实施新的 “ 积极程序 ”—— 按美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽的话来说 —— 重新评估各国参与该计划的资格，着眼于实现 “ 让美国企业公平竞争的环境 ” 。





第一轮评估聚焦 25 个亚洲和太平洋地区国家。对东欧、中东地区和非洲的评估将于今年秋季开始进行。





报道称，迄今为止，在新的重新评估计划下，尚没有国家被撤销参与《普惠制》计划的资格。





报道称，位于新加坡的亚洲贸易中心的执行董事德博拉

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埃尔姆斯说，美国在利用重新评估来劝诱这些国家进行双边贸易协议谈判或做出其他让步。埃尔姆斯指出，对于许多国家而言，

“

存在相当大的危险

”

，因为对于如此多的商品而言，美国是如此大的市场。

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