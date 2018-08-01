美国伊朗将爆发战争？英媒呼吁中俄与欧洲携手避免灾难

据路透社 7 月 26 日报道称，美国和伊朗之间的关系越来越紧张。近日，伊朗总统哈桑 · 鲁哈尼警告美国总统不要去 “ 玩弄狮子的尾巴 ” 。鲁哈尼用最强硬的言辞说： “ 美国应该知道，与伊朗之间的和平是所有和平的基础，与伊朗的战争是所有战争之源。 ” 特朗普发了一条全部大写的推文予以回应，说伊朗 “ 永远不要威胁美国 ” 。





报道称，最近几天，鲁哈尼警告说，如果伊朗自己的出口被切断，它就有可能封锁波斯湾的石油运输；伊朗最高领袖阿亚图拉 · 哈梅内伊宣称，特朗普的政策等同于宣战，伊朗革命卫队指挥官穆罕默德 · 阿里 · 贾法里威胁道： “ 我们会让敌人明白，要么所有人都可以通过霍尔木兹海峡，要么所有人都不行。 ” 对此，美国中央司令部发言人比尔 · 厄本回应说，美国海军 “ 随时准备确保航行自由以及在国际法允许的任何地方进行商贸的自由 ” 。





这种紧张局势的大幅升级不仅意味着涉及多国的伊朗核协议，即《联合全面行动计划》（特朗普于 5 月份退出了该行动计划）的终结，还意味着美伊战争以及一场范围更广的冲突开始了，这一冲突会使正在发生的地区危机相形见绌。美国为阻挠伊朗石油出口所做的任何努力都会违反联合国安全理事会关于敦促执行伊核协议的第 2231 号决议。





报道认为，然而，尽管言辞日益激烈，仍有一些合理的选项可以避免灾难性冲突的发生。

一种可能的做法是美国和伊朗进行直接谈判。特朗普已经表示，他相信自己的强硬路线会促使伊朗与美国达成 “ 更大的协议 ” ，并在 7 月的北约峰会的新闻发布会上说，伊朗 “ 会在某个时刻给我打电话，要求达成协议，那时我们就会有协议产生 ” 。但是，特朗普需要明白，他目前的战略破坏了在外交上进行和解的机会，因为鲁哈尼关于 “ 战争之源 ” 的声明显示，伊朗领导人不可能接受这种屈辱，他们不会对特朗普的威胁和施压彻底投降，同时让民族自豪感受到打击。





另一种选择是，《联合全面行动计划》在美国不参与的情况下继续进行。伊朗领导人说，他们准备继续履行与其他签约方，包括中国、俄罗斯、法国、德国、英国和欧盟达成的协议，条件是特朗普政府不强迫这些国家与美国一起违背协议。





报道评论称，诚然，非美国的这些签约方将无法因为美国重新实施制裁在财政上给予伊朗完全的补偿。但是，特朗普政府的强硬路线带来的一个结果是伊朗内部的国家团结意识增强，这可能促使伊朗国内政治派别搁置分歧，在面对外国威胁时采取统一阵线。





革命卫队近期对鲁哈尼政府的支持，就让国际社会看到了伊朗内部对白宫的反抗。伊朗革命卫队圣城旅指挥官卡西姆 · 苏莱马尼少将给鲁哈尼写信，赞扬他对美国的强硬立场。鲁哈尼说： “ 我们比以前更团结了，威胁把我们凝聚在了一起。 ”





鲁哈尼曾发表过强有力的声明，表明他愿意利用这种团结来做出重大决策，解决腐败、通货膨胀、失业、私有化和走私等长期经济问题。伊朗需要进行这些结构性改革，以摆脱长期不平衡以及对石油收入的依赖，这种依赖使其很容易因为制裁受到伤害，同时它还需要对本国的银行体系进行全面改革，以恢复国际社会对其金融机构的信任。如果这些方案成功地改善了伊朗的经济形势，将使伊朗更容易留在《联合全面行动计划》中。





欧洲领导人可能还愿意在政治和安全领域向伊朗作出一些让步，以弥补协议给其带来的利益损失。尽管鲁哈尼对欧洲为保住协议而提出的经济刺激计划表示怀疑，但伊朗外长贾瓦德 · 扎里夫正在继续努力确保中国、俄罗斯、德国、法国和英国的外长在金融、银行和能源方面做出承诺。





至关重要的是，这些国家不仅要继续维持《联合全面行动计划》，而且还要与伊朗合作应对叙利亚和也门的地区危机，从而驳回特朗普的说法，即美国从《联合全面行动计划》撤出与他所谓的 “ 伊朗破坏稳定的活动 ” 以及 “ 在整个中东地区的威胁性活动 ” 息息相关。





报道认为，伊朗与 4 个欧洲国家最近就也门危机举行的谈判很积极，也很有建设性。如果俄罗斯和中国也加入这一外交进程，这 7 个国家就可以向联合国安理会提出一份和平建议。这一计划可以建立在停火、人道主义援助、全国对话、自由选举和包容性政府的基础之上。解决也门危机将终结目前世界上最严重的人道主义危机。





在叙利亚也有采取行动的机会。尽管敌对行动仍在继续，但是 “ 伊斯兰国 ” 组织已经在该国领土范围内逐渐式微，来自俄罗斯和伊朗的支持确保了巴沙尔 · 阿萨德总统继续掌权。现在是俄罗斯和伊朗以及土耳其向联合国安全理事会提供叙利亚全面和平计划的时候，也是让欧洲和中国支持该计划的时候。





报道称，《联合全面行动计划》代表了通过外交解决危机的模式。如果它终结了，也就意味着通过谈判解决其他地区性危机的希望破灭了。欧洲、中国、俄罗斯和伊朗都有对抗单边主义的责任，而保护《联合全面行动计划》是第一步。





通过合作，这些国家可以在促进和平解决地区危机、击败恐怖主义、建立地区冲突解决方案的新模式方面发挥决定性作用，或许还可以维护伊朗核协议本身。

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