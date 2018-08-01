金砖国家将非洲纳入未来计划

拉美社 7 月 29 日发表题为《金砖国家未来计划中的非洲》的文章称，将非洲大陆纳入金砖国家的未来计划是刚刚在南非约翰内斯堡闭幕的金砖国家领导人第十次会晤的主要成果之一。

文章称，金砖国家 7 月 25 日至 27 日南非会晤的主题是 “ 金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣 ” 。





文章称，为了鼓励非洲国家的参与，峰会在最后一天召开 “ 金砖 +” 领导人对话会，包括纳米比亚、加蓬、安哥拉、塞内加尔、乌干达、多哥和卢旺达等多个国家的领导人受邀参加会议。

文章提到，南非 2010 年加入金砖国家在当时被视为对这个国家的一种承认，认为这有助于非洲的新生，并且在非洲的外交与维护和平的倡议中发挥了积极作用。





在非洲经营的欧洲企业中， 68% 的企业驻在南非，利用南非现代化的基础设施和金融服务。专家认为，南非已经成为发达国家与新兴国家之间的桥梁。





文章称，作为东道主，南非总统拉马福萨召集了一些地区组织主席国参加会议，如卢旺达是非盟轮值主席国，塞内加尔是 “ 非洲发展新伙伴计划 ” 主席国，加蓬是中部非洲国家经济共同体主席国，乌干达是东非共同体主席国。





金砖国家在峰会最后通过的文件《约翰内斯堡宣言》中指出： “ 我们认识到推动非洲基础设施建设、互联互通的重要性，认同非盟在确定和应对非洲大陆基础设施挑战方面的进步，特别是在非洲发展新伙伴计划、非洲基础设施发展规划上所作的努力。我们支持在互惠基础上鼓励基础设施投资，以支持非洲发展工业、创造就业、开发技能、食品和营养安全、消除贫困、促进可持续发展。我们重申支持非洲基础设施可持续发展，包括解决基础设施融资赤字。 ”





文章提到，宣言还对中东地区的冲突表示关注，并强调应使用对话机制解决冲突。

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