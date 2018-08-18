习近平下月访问朝鲜：新媒

新加坡报纸海峡时报今天报道，中国国家主席习近平将于下个月访问朝鲜。报道说，中朝两国关系获得改善，而中国正陷入和美国不断升级的贸易战中。





海峡时报说，习近平接受朝鲜领导人金正恩的邀请，出席 9 月 9 日在平壤举行的朝鲜建政 70 周年的庆典。但不排除计划在最后一分钟获得改变。





这将是习近平在 2012 年成为中国最高领导人之后，首次访问朝鲜。





这也是中国国家主席胡锦涛 2005 年访问朝鲜后，首次有中国最高领导人访朝。这当中整整隔了 13 年。其中，当时的中国总理温家宝曾在 2009 年访问过朝鲜。





中国和朝鲜一直声称是鲜血凝成的友谊。而不久前，朝鲜最高领导人金正日曾连续三度访华。金正恩是在 2011 年成为朝鲜最高领导人的。





中朝关系是从 2006 年生变，当时朝鲜进行了首次核试爆。金正恩在 2011 年成为最高领袖还，两国关系进一步恶化，因为金正恩加速朝鲜的核计划和导弹部署，这引起了中国人的愤怒。中国过后同意并实施对朝鲜进行更严厉的联合国制裁。





但是，今年 3 月，事情出现了转折。当时金正恩访问了北京，中朝誓言发展两国传统友谊。之后，金正恩又两度访华，其中 5 月访问大连。之后，金正恩又前往新加坡和美国总统特朗普举行双边会晤。





这些访问不仅改善了两国之间的关系，也使中国进入了朝鲜半岛无核化与和平的进程。





海峡时报引述供职于新加坡的一名中国学者指出，金正恩已经访华三次，因此习近平访问朝鲜并不令人惊讶。





学者指出，习近平访朝将会进一步加强两国的战略关系，有助中国在朝鲜核子议题上形成更好的地位。





而和朝鲜改善关系，也向华盛顿发出信号，朝鲜半岛核子问题上出现任何重大突破，华盛顿必须取得北京的支持。

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