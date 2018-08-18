俄“神秘”卫星令美紧张 俄方指美为复活“星球大战”找借口

英媒称，一个神秘的俄罗斯卫星“举止反常”引起美国关注，美国就这个绕地卫星轨道的“反常行为”向俄罗斯提出质询。
据英国广播公司网站8月16日报道，许多英语媒体曾指出，俄罗斯在去年10月部署的那颗卫星的意图令美国专家捉摸不透，引发对莫斯科开发太空武器意图的担心。
美国官员说，那颗卫星行为可疑，他说发射那颗卫星是个“令人担忧的进展”，似乎也说明美国总统特朗普建立太空部队的合理性。
报道称，在关于所谓俄罗斯神秘卫星争议出现之前，美国总统特朗普上周公开了太空部队计划，即在2020年前，在美国军队建立“第六个军种”。
8月14日，在日内瓦举行的裁军会议上，负责军备控制、核查和合规事务的美国助理国务卿波夫莱特说，俄罗斯发射的那颗卫星的作用是检查太空装置。
不过她还说，那颗俄罗斯卫星的轨道同其他观测类卫星根本不同，美国对俄罗斯研发反卫星武器表示严重关注。波夫莱特女士说，俄罗斯对美国公开的外交解释可能同他们卫星的真实意图完全相反。因此保持透明，并且澄清意图对于建立信任至关重要。
波夫莱特说，美国特别关注俄罗斯这颗卫星，因为俄罗斯反复公开表示希望发展太空武器。
3月1日，普京宣布俄罗斯太空部队已经装备了机动激光系统。波夫莱特注意到普京本人曾提到太空武器在“政治和军事方面可以被接受”。
俄罗斯反驳美国助理国务卿的指责，说她的评论“毫无根据，诽谤中伤，其依据只是猜疑”。
报道称，与此同时，俄罗斯军事专家也指责美国试图重新让里根总统时期的“星球大战”计划复活。
所谓“星球大战计划”正式名称为“战略防御倡议”，是美国在冷战后期提出的在太空中设立激光反弹道导弹系统，拦截并摧毁敌方（苏联）战略导弹的计划。苏联解体后，美国宣布中止了消耗巨大的“星球大战计划”。
俄罗斯《莫斯科共青团报》引述俄罗斯军事专家的分析说，美国计划在太空部署新的弹道导弹防御系统（PRO），其中有专门用来探测俄罗斯和中国导弹发射的传感系统。
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