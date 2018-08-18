    • 2018年8月18日

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    俄“神秘”卫星令美紧张 俄方指美为复活“星球大战”找借口

    星期六, 八月 18, 2018

    英媒称，一个神秘的俄罗斯卫星举止反常引起美国关注，美国就这个绕地卫星轨道的反常行为向俄罗斯提出质询。

    据英国广播公司网站816日报道，许多英语媒体曾指出，俄罗斯在去年10月部署的那颗卫星的意图令美国专家捉摸不透，引发对莫斯科开发太空武器意图的担心。

    美国官员说，那颗卫星行为可疑，他说发射那颗卫星是个令人担忧的进展，似乎也说明美国总统特朗普建立太空部队的合理性。

    报道称，在关于所谓俄罗斯神秘卫星争议出现之前，美国总统特朗普上周公开了太空部队计划，即在2020年前，在美国军队建立第六个军种

    814日，在日内瓦举行的裁军会议上，负责军备控制、核查和合规事务的美国助理国务卿波夫莱特说，俄罗斯发射的那颗卫星的作用是检查太空装置。

    不过她还说，那颗俄罗斯卫星的轨道同其他观测类卫星根本不同，美国对俄罗斯研发反卫星武器表示严重关注。波夫莱特女士说，俄罗斯对美国公开的外交解释可能同他们卫星的真实意图完全相反。因此保持透明，并且澄清意图对于建立信任至关重要。

    波夫莱特说，美国特别关注俄罗斯这颗卫星，因为俄罗斯反复公开表示希望发展太空武器。
    31日，普京宣布俄罗斯太空部队已经装备了机动激光系统。波夫莱特注意到普京本人曾提到太空武器在政治和军事方面可以被接受

    俄罗斯反驳美国助理国务卿的指责，说她的评论毫无根据，诽谤中伤，其依据只是猜疑
    报道称，与此同时，俄罗斯军事专家也指责美国试图重新让里根总统时期的星球大战计划复活。

    所谓星球大战计划正式名称为战略防御倡议，是美国在冷战后期提出的在太空中设立激光反弹道导弹系统，拦截并摧毁敌方（苏联）战略导弹的计划。苏联解体后，美国宣布中止了消耗巨大的星球大战计划

    俄罗斯《莫斯科共青团报》引述俄罗斯军事专家的分析说，美国计划在太空部署新的弹道导弹防御系统（PRO），其中有专门用来探测俄罗斯和中国导弹发射的传感系统。

    俄罗斯军事专家穆拉霍夫斯基说，美国已经在太空部署了能够探测导弹发射的红外线系统。五角大楼要加强这种探测系统，部署所谓的弹道导弹防御探测层，构成了太空军事化的威胁。

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