为降低液化天然气运输费用 日俄商讨合建LNG远东中转基地

日媒称，日俄两国政府开始商讨在远东的堪察加半岛联合建设液化天然气（ LNG ）中转基地。估计俄罗斯将在位于北极圈内的亚马尔正式生产液化天然气，利用北极圈航线的运输需求将增多。日本政府注意到地缘政治风险，力图多元化液化天然气采购地，建设基地是这一战略的一部分。





据《日本经济新闻》 7 月 31 日报道，日本丸红公司、商船三井公司等考虑参与俄罗斯大型天然气公司的计划。日本政府打算利用国际协力银行和日本贸易保险公司等来获取援助。丸红公司将启动项目调查。打算在 2019 年作出最后决定， 2023 年开工。





报道称，日本的成套设备制造商也对这一计划感兴趣。俄罗斯最近开始在亚马尔生产液化天然气。在其周边，法国道达尔公司等欧洲企业参与的其他生产计划也在推进过程中。





据报道，俄罗斯国有石油巨头俄罗斯石油公司 7 月就 “ 萨哈林 1 号 ” 这一在萨哈林海域开展的石油天然气开发项目提出控告，要求参与 “ 萨哈林 1 号 ” 项目的企业返还 “ 不当收益 ” 。此事虽然与中转基地计划没有直接关系，但有观点指出，应对在俄罗斯开展能源事业持谨慎态度。





报道称，在从北极圈向东进入亚洲的航线上，冬季海面会结冰，需要具有破冰能力的特殊船只来进行运输。产自亚马尔的液化天然气可比经由巴拿马运河输送的美国产液化天然气更快到达日本，但运输成本也更高。在堪察加半岛建设中转基地可以控制费用。





报道指出，日本政府为防范地缘政治风险，正推动液化天然气采购地的多元化。最大采购地是澳大利亚，最近也开始从增产页岩气的美国进口。





据报道，日本每年的液化天然气进口量约为

8400

万吨。而亚马尔的计划产量是每年

1650

万吨。据说亚马尔及周边地区的液化天然气储藏量堪称世界最大。大量采购液化天然气的中国似乎也对亚马尔产液化天然气很感兴趣。如果能建立通向亚洲需求国的航线，日本企业也可能获得有利的交易条件。

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