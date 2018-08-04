为战略轰炸机插上翅膀：俄军欲大幅增购空中加油机

据俄罗斯《观点报》 8 月 2 日报道称，俄罗斯国防部副部长阿列克谢 · 克里沃鲁奇科表示，俄国防部决定大幅增加空天军加油机的数量。计划到 2027 年向部队供应 14 架最新型伊尔 -78M-90A 加油机。克里沃鲁奇科表示， “ 可能，这一数字还会增加 ” 。





报道称，据悉，伊尔 -78M-90A 由乌里扬诺夫斯克的 “ 航空之星 ” 飞机制造公司生产，应于本月进行首次试飞。这架最新型加油机是在伊尔 -76MD-90A 军用运输机的基础上制造的。





目前俄空天军使用的是苏联塔什干飞机制造厂生产的伊尔 -78 加油机，近卫第 6950 佳吉列沃空军基地（位于梁赞州）共有 21 架该型号加油机。空中加油可以使飞机的活动范围显著增大，这对于现代空战至关重要。但专家断言称，目前俄加油机数量及其组织工作绝对无法满足俄空军的实际需求。





一位熟悉俄空军领导层的将军说： “ 加油机的订货量根本无法满足俄空军的正常运转。在苏联时期，每一个装备图 -16 的轰炸机团都配有加油机。但上世纪 80 年代这一制度就发生了变化，加油机减少了，而剩下的加油机（以伊尔 -76 为基础制造）现在都被收编至佳吉列沃空军基地的一个独立团。 ”





他还说： “ 如果我们了解一下空中加油的问题，可以说一个加油机团对国家来说微乎其微。目前我们有大量飞机，包括战斗机和轰炸机，它们能在空中受油，但由于缺少加油机，我们无法完全发挥这个能力。 ”





俄媒称，专家希望，新采购的 14 架加油机仅是个开始。





俄功勋飞行员弗拉基米尔 · 波波夫表示： “ 这 14 架加油机的列装只是第一阶段。加油机需要在部队中进行战术战役磨合，让普通飞行员亲身体验飞机。考虑到对实际性能的评价，设计者可进行改进，然后便可将下一批全部生产，以便我们所有的战略轰炸机都能得到空中补给。 ”





报道认为，还存在另一个问题：由于加油机不足，其他空军部队没有足够的具有空中加油能力的飞行员。因为飞行员需定期进行飞行练习，不可长期间断，否则空军司令部无权批准其以后进行这种操作。





有消息人士气愤地声称： “ 现在，一年只给轰炸机和战机团分配加油机 1 到 2 次，而在加油机飞过来时，飞行员都已经过了这类飞行训练允许的间隔时间。当我们在电视上看到战机在空中加油时，我们感觉这是一种亵渎，是在装模作样。 ”





不过，值得安慰的是，伊尔

-78M-90A

在技术上更加完善，很大一部分空中操作可以自动完成，对飞行员技能的要求比之前少。

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