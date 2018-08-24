特朗普：如果我被弹劾市场会崩溃 每个人都会很穷

“如果我被弹劾，市场就会崩溃，每个人都会变得非常穷。”据法新社23日报道，美国总统特朗普当天参加电视节目《福克斯与朋友们》，谈到他的前私人律师科恩日前向纽约州联邦法院自首一事时做出上述回应。22日，因科恩对税务欺诈和竞选捐款超标等8项指控认罪，以及前竞选经理马纳福特在税务诈骗、隐瞒海外账户等指控上被判有罪，特朗普被认为面临执政以来的重大危机，很有可能遭弹劾。
报道称，特朗普在节目中表示，自己就任美国总统后，在就业机会和经济发展上取得很多成就，如果2016年选举是希拉里获胜，美国的经济会更加糟糕。他说：“我不懂，你们怎么能弹劾这么一位出色的总统。” 在谈及科恩所承认的罪行时，特朗普坚称，那些都不是犯罪，并暗示科恩接受有关认罪协议是因为他犯了更加严重的罪行。自科恩认罪以来，特朗普就一直想与他撇清关系。他22日在推特上猛烈抨击科恩称，“想要找靠谱律师的人，千万不要找科恩”，指责这位曾经的知心好友为与联邦检察官达成认罪协议“编造谎言”。
在科恩所承认的罪行中，最引人关注的就是他曾在2016年大选前向两位声称与特朗普有染的艳星支付封口费一事。但特朗普22日受访时对此反驳称，他是事后才知道有关事宜的，并强调科恩使用的并非竞选资金，“不违反竞选法”。在周三举行的记者会上，白宫发言人桑德斯也与特朗普的口径一致。她说：“总统没有做错任何事，也没有任何针对他的起诉。”科恩的律师戴维斯曾表示，他的当事人可以向“通俄门”特别检察官穆勒提供有用的信息。在被问及特朗普是否对此感到担心时，桑德斯回答，“我认为总统根本不担心。他知道自己没有做错事，没有勾结。”
与对科恩存有怨气不同，特朗普对马纳福特的判决则感到不平，他还称赞后者面对巨大压力却拒绝屈服，是“勇敢的人”，自己为他感到难过。23日凌晨，特朗普怒气冲冲地发表推特称，“没有勾结，非法操纵的政治迫害”，不知道是为自己还是马纳福特喊冤。有舆论认为，特朗普正在考虑赦免马纳福特。
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