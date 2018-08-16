法媒称里拉暴跌使土耳其旅游业复苏：海外游客蜂拥而至

法媒称，从 8 月 10 日里拉暴跌 16% 以来，路易威登和香奈儿这些在伊斯坦布尔高档街区的奢侈品店就无时无刻不是人山人海。





据法国《费加罗报》网站 8 月 14 日报道，沙特少年纳西尔 · 纳比尔和家人来伊斯坦布尔玩几天。他很激动： “ 什么都变得越来越便宜了。昨天还 1000 美元的东西，今天花 600 美元就到手了。 ” 从 8 月 10 日里拉暴跌 16% 以来，路易威登和香奈儿这些在伊斯坦布尔高档街区的奢侈品店就无时无刻不是人山人海。





报道称，排队的主要是来自亚洲和海湾国家的游客，想趁还没有根据里拉贬值调整价格之前占到便宜。纳西尔开心地说： “ 相当于打七折。 ” 来自塞浦路斯的游客塞诺斯 · 莱米斯近日来一直在紧盯里拉汇率。 “ 我每两个小时就看一下里拉汇率。对购物游客而言是天赐良机。 ” 法国邮政银行资产管理公司战略师斯特凡纳 · 德奥证实，随着里拉一周内跌幅超过 22% ， “ 在土耳其度假的成本骤降 ” 。





报道称，里拉跳水同样吸引持有欧元的游客。土耳其旅行社协会执行委员会主席菲鲁兹 · 巴利卡亚指出，今年赴土耳其旅游人次增加了 30% 。他对阿纳多卢通讯社声明： “ 我们预计今年外汇收入可达 320 亿美元。 ”





报道指出，但对土耳其人而言，影响完全是相反的。正如那些在上周末土耳其货币跳水前兑换了里拉的海外游客也蒙受了极大损失。中国游客吴可家（音）唉声叹气： “ 我特别惊讶，因为我从银行取了一大笔里拉，第二天早上醒了之后，我发现我赔在汇率上了。太吓人了。 ”

土耳其面临的经济困境或将不会影响旅游业，旅游业自年初以来实现了真正的复苏。土耳其旅游业在因安全不稳定而被沉重打击之后似乎恢复活力。 2016 年，一波恐怖袭击和被挫败的军事政变发生之后，旅游业收入全年收入减少近 30% ，海外旅游人次同比下降近 25% 。





报道称，土耳其当局为支持这一对该国至关重要的行业（旅游业就业人口约占总就业人口

10%

）而付出的努力开始有所收获。菲鲁兹

·

巴利卡亚预计：

“2017

年以来，我们的目标是每年吸引

4000

万游客。尽管有负面因素，但今年会实现这一目标。

”

土耳其旅游业为吸引沙特和伊朗游客提供了多样化报价，一度更倾向于前往葡萄牙、西班牙和希腊而对土耳其不满意的欧洲游客也回到了土耳其。

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