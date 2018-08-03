美媒给特朗普的新名字：特朗普·堂吉诃德

特朗普 · 堂吉诃德制造了一个其实是幻觉的问题，然后他只能通过贸易战去解决。此过程中，他损害了友谊、同盟、供应链、市场效率和大家公认的一些来之不易的条约。

美国《华盛顿邮报》 8 月 2 日文章，原题：堂吉诃德与特朗普有何不同

把特朗普总统与堂吉诃德相提并论不算牵强。两人都看到其实是错觉的 “ 不公 ” ，然后决定矫正，最后每打一仗都宣称战胜了（想象中的）敌人。比如说特朗普开启的对华贸易战。这位当代 “ 堂吉诃德 ” 称中国偷走数百万美国制造业岗位，贸易逆差证明美国在输。然而，证据显示他的这些分析只是幻想。

2017 年消费支出占美国 GDP 的约 70% 。相比 6 年前，即旧金山联邦储备银行发布《 “ 中国制造 ” 中的美国内容》时，比例没变化。那份 2011 年的报告显示，美国消费支出的 88.5% 花在美国制造的产品上。

该银行报告还显示，来自中国的产品和服务仅占到美国消费支出的 2.7%—— 但只有 1.2% 是付给中国的，剩下的归了运输、销售和推销带有 “ 中国制造 ” 标签商品的美国企业和美国工人。贴有 “ 中国制造 ” 的商品， 55% 的内容反映的是美国附加值。报告称， “ 虽然如今全球化受到广泛认可，但美国经济实际上仍相对封闭。美境内销售的多数产品和服务产自本土。 ”





即便算上最近的贸易逆差 ——2017 年对华逆差不到美国 GDP 的 2% ，也没必要惊慌失措。假设 1000 美元的 GDP ， 2% 的贸易逆差意味着中国卖给我们的产品比我们卖给他们的多 20 美元。我们出了这 20 美元，但得到的是优质商品。

特朗普的反华贸易煽动行为或许能鼓动其阵营，但无助于阐明事实真相。称多年来美国 “ 输掉的 ” 贸易政策是灾难性的，这也与事实不符。自 2008 年金融危机以来，美国制造业岗位一直稳步增加。

贸易逆差并非邪恶之事。历史上，美国经济增长较好时有更大逆差。有了开放的市场，美对华逆差就会缩小，因为我们将出口更多天然气和农产品，中国消费者也将买得起他们青睐的 “ 美国制造 ” 。





特朗普

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堂吉诃德制造了一个其实是幻觉的问题，然后他只能通过贸易战去解决。此过程中，他损害了友谊、同盟、供应链、市场效率和大家公认的一些来之不易的条约。至于对中国，确实有必要征服巨人、驯服龙。但这只能通过坦诚谈判来解决。与想象中的怪兽格斗，只会伤害美国的信誉，阻碍解决问题的进程。

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