印媒:从美新版国防授权法案中挖掘出对印有利内容

美国国会日前通过了 7160 亿美元的 2019 年国防授权法案。其中涉及印度的内容得到印度媒体密集关注。《印度时报》 8 月 2 日强调说，该法案将会强化美国与印度国防合作；印度报业托拉斯则在报道中关注，法案中有一些 “ 漏洞 ” 实际上对印度很有利。

8 月 1 日，美国参议院以 87-10 的投票结果通过了用 “ 约翰 •S• 麦凯恩 ” 命名为的 2019 年度国防授权法案。此前，美国众议院已于 7 月 26 日通过了该法案。如今再得到参议院的通过后，该法案将被提交给美国总统特朗普，待其签字后将正式具备法律效力。

《印度时报》报道说， 2016 年在奥巴马任期结束之际美国指定印度为 “ 主要国防合作伙伴 ” 。随后，特朗普执政期间继续推进与印度的国防合作。美国参众两院希望美国政府能加强与印度的主要国防合作伙伴关系，并要求两国间的伙伴关系能实现 “ 双方军队的战略性、操作性和战术性合作 ” 。

最新通过的法案同时要求美国政府增强多边框架合作，实现美、印两国的国防安全目标，包括美国印度、日本和澳大利亚的 “ 四方安全对话 ” ，并以此推动区域安全和维护以规则为基础的共同利益。

法案还要求特朗普政府落实与印度的 “ 主要国防合作伙伴 ” 关系，加强军事协作、信息共享和适当的技术转化；制定战略计划增强印度国防能力，包括海上安保能力。





印度报业托拉斯的报道关注到，美国另一项名为《以制裁反击美国敌人法案》（ CAATSA ）的法案因为要求向俄罗斯购买重要军事装备的国家实施制裁本来令印度心存忧虑，而新的国防授权法案则可能给印度提供豁免，让其在购买俄武器时免遭制裁。

报道说，该法案给《以制裁反击美国敌人法案》的第 231 条内容提供了一项制裁免除条款。要免除制裁，需要具有旨在保护美国盟友、军事行动和敏感科技的 “ 总统认证 ” 。

“

国会在国防授权法案中所提供的针对《以制裁反击美国敌人法案》的制裁豁免，将会使印度得以充分灵活地继续购买俄罗斯的

S-400

系统。

”

白宫国家安全委员会前高级官员约书亚

•

怀特说。

“

尽管立法语言看上去很强硬，好像国会正在加紧对购买俄罗斯装备的国家的二次制裁，但实际上包含了多个有利于印度的漏洞。其中最重要的漏洞是允许总统给一个

‘

正在与美国国家战略安全利益相关的重要问题上同美国政府进行合作

’

的国家给予认证。这一认证就印度而言相对容易。

”

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