日美贸易磋商无果 日媒：美国何时“露獠牙” 日本胆战心惊

日媒称，日美两国政府的新一轮部长级贸易磋商 8 月 10 日在无显著成果的情况下结束首次会议，给预计 9 月举行的日本首相安倍晋三与美国总统特朗普的首脑会谈留下了对立的隐忧。

据共同社 8 月 12 日报道，美国迫使缔结双边自由贸易协定（ FTA ）的态度明确，日本争取时间的做法已行不通。美国政府的 “ 高压外交 ” 将何时向日本露出 “ 獠牙 ” ，谈判负责人显得心惊胆战。





会后，日本经济再生担当相茂木敏充表示， “ 就探寻促进贸易的方法达成了一致 ” ，美国贸易代表办公室（ USTR ）代表莱特希泽称， “ 围绕国家利益坦率地展开了讨论 ” ，但两者发言都缺乏具体的实质内容。





报道称，一边是力争通过双边谈判撬开市场以削减贸易逆差的美国，另一边是重视《跨太平洋伙伴关系协定》（ TPP ）等多边框架的日本，两者贸易观方面的隔阂较大。此前日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯的经济对话曾被视为谈判窗口，但由于美方对日本想尽办法避重就轻感到不满，新一轮贸易磋商诞生。





报道称，鉴于要与强硬派莱特希泽对峙，日本设置了周全的防线。日方预想 “ 如果部下在场，莱特希泽将不得不强力主张 ‘ 双边自由贸易协定 ’” （谈判消息人士语），因此将只有翻译在场的、与茂木的一对一坦率交谈的时间设定得较长。不知是不是此举有所见效，此次磋商暂时规避了被强行要求启动双边自由贸易协定谈判的最坏局面。





报道称，在美国，越来越多意见要求日本开放农畜产品市场。这是由于除了美国自己退出 TPP 外，还有日本与欧盟（ EU ）已签署日欧经济伙伴关系协定（ EPA ），美国农户在关税方面处于不利。





美方的土豆生产者团体认为与日本的双边贸易是 “ 首要课题 ” ，执政党共和党中部分意见质问政府 “ 在与日本的贸易中，该如何和他国竞争 ” 。





报道称，保护主义政策也存在招致贸易对象国报复性关税，从而使农户陷入困境的一面。虽然在美国国内也充斥着要求重新考虑包括重返 TPP 在内的贸易政策的意见，但考虑到 11 月中期选举而优先向支持者自我宣传的特朗普对此置若罔闻。





报道指出，日本虽感到美国的要求不合理却无法拒绝，很大程度上是由于日本不得不依赖于美国的安全保障。





美国政府正在研究对进口汽车征收高额关税，也有最快于中期选举前启动的可能性。日本原本抱有一丝期待，希望通过此次贸易磋商能将日本车排除至制裁对象之外，但未能从美方处获得满意的答复。





报道称，日本也迎来政治季节，

9

月将举行自民党总裁选举，明年将实施参院选举及消费税增税。自民党干部称

“

汽车对经济的影响很大，农业则是政治方面的敏感领域

”

，认为日本若向美国让步，或遭受致命打击。不过，因谈判时间所剩不多，日本政府内部也开始出现态度变软的声音，认为

“

或许不得不作出某种妥协

”

（经济官厅官员语）。

Twitter

sgnypost





