最新研究：全球“异常高温”将持续至2022年

据日本时事通信社 8 月 15 日报道，一份 14 日发表的研究报告表示，根据人为因素导致全球变暖和自然因素引起地表温度上升的共同作用，预计未来 5 年将会持续异常的高温气候。

据英国科学杂志《自然通讯》刊登的研究报告指出，气候变化和自然变数的两股力量导致海水表面温度达到 “ 极度温暖 ” 的机率超过一倍以上，而这也会成为酝酿飓风、台风的危险温床。

该研究报告主笔、法国布雷斯特大学气候科学家塞维列克 (Florian Sevellec) 指出，这温暖时期加剧了长期的气候变化，并预计这样的情况将持续至少 5 年。





地表平均温度一向处于变动状态。过去 100 万年来，地表温度大约每 10 万年出现变化，时而于 “ 冰期 ” ，时而处于比现在更为温暖的 “ 温和期 ” 。

除了这一小规模的自然变动之外，主要是 20 世纪大气中释放出的大量温室气体引起的人为的气候变化，因此在今天也有可能会对自然的变化产生巨大的影响。

分离人为的影响和自然变动的影响，对于试图将气候变迁对飓风、乾旱、洪水或其它形式极端气候的冲击予以量化的科学家来说，找出碳污染和自然变数的影响冲击总是令人头痛不已。

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