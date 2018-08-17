日本现极端天气：东京40度高温 北海道最早初雪

日本今年天气频现极端数字。继日本埼玉县今年7月出现41.1摄氏度的史上最高温纪录之后，时隔不到一个月，北海道17日又观测到首次降雪，时间比往年提前约一个月。
据台媒报道，日本埼玉县熊谷市7月23日出现41.1摄氏度高温，打破日本气象观测史上最高纪录；同天，东京都青梅市也出现40.8摄氏度高温，是东京都观测史上气温首次破40度。
据日本放送协会（NHK）消息，今天（17日）凌晨，日本北海道大雪山脉黑岳山顶附近观测到初雪降临，这是该地区从1974年开始记录以来最早的一次初雪。黑岳缆车运营公司表示，当地时间凌晨约1时，在距离黑岳山顶（海拔1984米）约700米的登山小屋附近，管理员确认出现降雪。从今天清晨拍摄的照片中也可以看出，登山小屋附近已覆上一层薄雪。
据报道，这家公司每年都会记录初雪日期，今年比去年早了42天，也是45年来最早的一年。日本旭川地方气象站表示，北海道上空从昨晚以来，就有相当于10月上旬的冷空气进入。
黑岳缆车运营公司的男员工说，北海道通常过了盂兰盆节就会感觉变冷，但下雪还是令人吃惊。他提醒道，接下来气温会很快下降，有意登山的民众记得携带足够御寒装备。
另据日本《朝日新闻》报道，当地管理员17日凌晨在海拔1900米的登山小屋附近发现降雪，当时气温约摄氏0度；薄雪到上午9时左右已几乎溶解。去年，该登山小屋附近于9月28日观测到初雪，而往年初雪日期平均是9月18日。
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