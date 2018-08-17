泰媒：泰国出台新“学生行为准则” 禁止学生拥抱接吻

俄罗斯卫星网 17 日援引泰国《国家报》报道称，泰国内阁批准了由教育部提交政府审议的新版 “ 学生行为准则 ” 。该报认为，准则相关禁令意味着禁止学生接吻和拥抱。

报道称， “ 准则 ” 的新措施禁止可能导致违反公共秩序和公民安宁的聚会，以及 “ 在公共场所和私人场合中不当依恋表现和不雅行为 ” 。报道还称，如果 “ 可能导致违反公共秩序的聚会 ” 禁令主要是针对曼谷和该国其他大城市时常发生的 “ 竞争对手 ” 职业学校学生经常使用冷兵器和射击武器的大规模斗殴的话，那么 “ 不当依恋表现 ” 禁令则意味着禁止接吻和拥抱，不仅在公共场所，而且在 “ 私人场合 ” 中都禁止。

泰国红十字会国家学生、童军运动和青年运动委员会主任 Varat Pryaksakunnan 在接受采访时表示，新的 “ 准则 ” 认定 “ 亲吻异性的脸颊并在碰面时拥抱 ” 是不适宜和不雅的表现。该官员还表示，在情人节庆祝活动期间，有必要采取最严格的措施来监督对 “ 准则 ” 的遵守情况。





报道还提到，泰国传统社会道德禁止公开表现依恋和温柔，即使是已婚夫妇也很少当众相互触摸。从传统角度看，恋人在公共场合最大限度可以被接受的表现是牵手。

涉及中学和高校学生的新

“

准则

”

将在刊登所有在泰国生效的新法令和法规的

“

泰王国政府公报

”

上公布后立即生效。

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