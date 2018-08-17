    • 2018年8月17日

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    泰媒：泰国出台新“学生行为准则” 禁止学生拥抱接吻

    星期五, 八月 17, 2018

    俄罗斯卫星网17日援引泰国《国家报》报道称，泰国内阁批准了由教育部提交政府审议的新版学生行为准则。该报认为，准则相关禁令意味着禁止学生接吻和拥抱。
    　
    报道称，准则的新措施禁止可能导致违反公共秩序和公民安宁的聚会，以及在公共场所和私人场合中不当依恋表现和不雅行为。报道还称，如果可能导致违反公共秩序的聚会禁令主要是针对曼谷和该国其他大城市时常发生的竞争对手职业学校学生经常使用冷兵器和射击武器的大规模斗殴的话，那么不当依恋表现禁令则意味着禁止接吻和拥抱，不仅在公共场所，而且在私人场合中都禁止。
    　　
    泰国红十字会国家学生、童军运动和青年运动委员会主任Varat Pryaksakunnan在接受采访时表示，新的准则认定亲吻异性的脸颊并在碰面时拥抱是不适宜和不雅的表现。该官员还表示，在情人节庆祝活动期间，有必要采取最严格的措施来监督对准则的遵守情况。

    报道还提到，泰国传统社会道德禁止公开表现依恋和温柔，即使是已婚夫妇也很少当众相互触摸。从传统角度看，恋人在公共场合最大限度可以被接受的表现是牵手。
    　　
    涉及中学和高校学生的新准则将在刊登所有在泰国生效的新法令和法规的泰王国政府公报上公布后立即生效。

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