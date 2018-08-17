泰媒：泰国出台新“学生行为准则” 禁止学生拥抱接吻

俄罗斯卫星网17日援引泰国《国家报》报道称，泰国内阁批准了由教育部提交政府审议的新版“学生行为准则”。该报认为，准则相关禁令意味着禁止学生接吻和拥抱。
报道称，“准则”的新措施禁止可能导致违反公共秩序和公民安宁的聚会，以及“在公共场所和私人场合中不当依恋表现和不雅行为”。报道还称，如果“可能导致违反公共秩序的聚会”禁令主要是针对曼谷和该国其他大城市时常发生的“竞争对手”职业学校学生经常使用冷兵器和射击武器的大规模斗殴的话，那么“不当依恋表现”禁令则意味着禁止接吻和拥抱，不仅在公共场所，而且在“私人场合”中都禁止。
泰国红十字会国家学生、童军运动和青年运动委员会主任Varat Pryaksakunnan在接受采访时表示，新的“准则”认定“亲吻异性的脸颊并在碰面时拥抱”是不适宜和不雅的表现。该官员还表示，在情人节庆祝活动期间，有必要采取最严格的措施来监督对“准则”的遵守情况。
报道还提到，泰国传统社会道德禁止公开表现依恋和温柔，即使是已婚夫妇也很少当众相互触摸。从传统角度看，恋人在公共场合最大限度可以被接受的表现是牵手。
涉及中学和高校学生的新“准则”将在刊登所有在泰国生效的新法令和法规的“泰王国政府公报”上公布后立即生效。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost