拉美成地缘政治博弈舞台：美国对中俄积极介入感到不安

俄罗斯《独立报》 8 月 15 日发表文章称，拉美变为地缘政治博弈舞台，美国对中俄积极介入拉美感到不安。





文章称，美国国防部长詹姆斯 · 马蒂斯开始了拉美之行。虽然特朗普就任总统至今未曾向拉美国家提出任何积极的合作议题，马蒂斯此次出访拉美仍然强调美国同拉美之间的紧密关系，顺便警告拉美同莫斯科与北京发展关系的危害。





美发出巩固美洲联盟讯号





文章指出，马蒂斯拉美之行的第一站是巴西，在那里他会见了巴国防部长与外交部长，并在军事科学院发言。据巴媒报道，马蒂斯与巴外长阿洛伊西奥 · 努内斯举行的是闭门会谈。





五角大楼发布声明称： “ 白宫宣布 2018 年为 ‘ 美洲年 ’ ，美国防部长对拉美的访问表明了美国同巴西、阿根廷、智利和哥伦比亚在国防上的紧密关系。 ” 今年早些时候，时任美国国务卿雷克斯 · 蒂勒森和副总统迈克 · 彭斯曾分别到访拉美。两位官员出访都有一个目的：在美国的竞争者对拉美愈发感兴趣的背景下，发出巩固美洲联盟的讯号。马蒂斯称，美国支持 “ 主权国家的自主决定 ” ，但要提醒拉美各国小心 “ 来自其他国家的潜在破坏性侵犯 ” 。 “ 其他国家 ” 可以理解为近几年与拉美国家关系发展良好的莫斯科和北京。华盛顿将莫斯科与北京在拉美地区的积极活动视为 “ 企图改写现有世界格局之举 ” 。





美军南方司令部司令库尔特 · 蒂德称： “ 我们不能只关注它们（俄罗斯和中国）在欧洲和南海的活动。就在这里（拉丁美洲），离美国如此近的地方，同样存在竞争。这是影响力之争，我们能做的最重要的事就是起身战斗。 ”





俄被指增加地区军事力量





文章称，一些美国官员认为，莫斯科正愈发带有攻击性地增加其在拉美地区的军事力量，并向该地区派出舰艇，进行侦察活动。俄同样寻求与这些拉美国家重建或巩固军事关系，向它们出售先进武器。同时华盛顿还指责莫斯科以在该地区获得优势为目的发起宣传战。蒂德称，俄罗斯向秘鲁散布了关于 “ 斯特赖克 ” 装甲车性能的负面评价。据说这破坏了秘鲁同美国的交易，使利马以更低的价格从俄罗斯进口现代化装甲车。





文章认为，俄罗斯的确在向拉美国家提供技术装备，它们与美国同类产品相比很有竞争力并且经改装更适应拉美气候条件。拉美国家对俄罗斯直升机和射击武器有需求。它们还对苏 -30 和米格 -29M/M2 表现出极大兴趣。除了委内瑞拉，俄军事技术装备在巴西、哥伦比亚和秘鲁的应用也很成功。莫斯科对与阿根廷和墨西哥发展关系寄予很大希望。俄罗斯与阿根廷在共同生产海军装备方面的合作刚刚起步。





特朗普政策引发负面反应





俄罗斯科学院拉丁美洲研究所伊比利亚研究中心主任彼得 · 雅科夫列夫表示： “ 特朗普成功当选在大多数拉美国家引起不安。在贝拉克 · 奥巴马成功改善与拉美的关系后，白宫新主人刚就任数月就采取了有损拉美国家利益的措施。美国退出跨太平洋伙伴关系协定犹如晴天霹雳，紧接着美国又决定重新考虑北美一体化条件，并启动了与墨西哥的艰难谈判。不管谈判结果如何，墨西哥经济已经遭受损失。 ”





文章称，特朗普发起的贸易战也在拉美地区引起了负面反应，因为阿根廷与巴西也牵涉其中。这里指的是美国对进口生物燃料征收禁止性关税以及提高钢铝产品的进口关税。近几年许多拉美国家都是自由贸易的强烈捍卫者，也是正在成型的多个一体化组织的参与者。对于这些国家，特朗普的政策是直接威胁。





雅科夫列夫强调：

“

但事情并不局限于经济领域。移民问题导致墨西哥与美国矛盾尖锐，美国与古巴的合作水平明显降低，美国还干涉尼加拉瓜内政。白宫加大了对美国在拉美地区的主要反对者（委内瑞拉）的压力。特朗普的目的是通过制裁切断向加拉加斯供应

‘

金融氧气

’

，最终推翻委内瑞拉政权，不排除使用暴力手段。

”

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