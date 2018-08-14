德国最好的情感科学家常欺凌同事？实验室只剩5人

德国女神经科学家塔尼亚 · 辛格是全球情感研究领域最知名的学者之一。据德国新闻电视台 13 日报道，这名本应比任何人都了解伤害他人危害的科学家，近日却被爆出经常欺凌同事。其实验室 20 名成员，如今只剩下 5 人。

今年 48 岁的辛格是德国著名的马克斯 · 普朗克人类认知与脑科学研究所负责人，主要研究人类的同情心和同理心等问题。她曾表示自己的最终目标是 “ 让世界变得更美好 ” 。

令人讽刺的是，这样一位标榜爱心和同情心的科学家，竟然与一连串欺凌指控联系在一起。其研究所的 8 名在职和前员工近日接受《科学》杂志调查采访时，指责辛格实施霸凌，称她一点同情心都没有。这些人坦言，辛格是一名富有创造力的研究者，且非常善于筹措资金以及想办法为自己的研究 “ 开绿灯 ” 。但她营造的工作环境却十分糟糕。很多人曾遭到精神虐待或被辱骂工作能力不足。





一名前实验室成员谈到辛格教授时说： “ 每当有人和她会面，有一半的可能性他们会哭着出来。 ” 另一名前成员说： “ 人们都非常害怕告诉她自己怀孕的事。对她来说，生孩子是你不负责任，让团队失望。 ” 大多数接受采访的员工都要求匿名，理由是怕辛格 “ 报复 ” 。但名为克科的前员工实名对《科学》杂志表示，当她告诉辛格自己怀了双胞胎后，后者的愤怒爆发，开始朝她尖叫，并称自己领导的不是一家慈善机构，还指责克科懒惰。

辛格在一份声明中承认自己与同事之间关系紧张，但否认相关指责，并称自己的研究无可谴责。其律师也否认了有关辛格欺凌的指控，并称她从未歧视过孕妇。德国《焦点》周刊称，这已不是辛格第一次遭到类似批评。 2017 年，研究所曾对辛格进行一次员工民意调查，但调查结果没有公布。辛格在一封给全体员工的邮件中为自己进行辩解，但并未反思问题。不过目前她已决定休假调整一年。有分析认为，这与她和员工的矛盾有关。

辛格出身学术家庭，大学时就是专业佼佼者。德国科学网站指出，德国各界往往只关注

“

辛格教授们

”

的科研成果，却不关注其管理方式和自身的人格问题。一旦出现问题，也没有相关机构负责调查，导致问题始终不能解决。舆论认为，辛格事件给德国科学界敲响了警钟。

Twitter

sgnypost





