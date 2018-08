对美元汇率贬一半 不向美低头的土耳其会倒下吗？

土耳其里拉 “ 跌跌不休 ” 引发全球市场震动,土耳其央行再次出手了。

土耳其央行 8 月 13 日发布声明称,如有需要,将为银行提供流动性;将恢复外汇存款市场的中介功能;银行的外汇存款限制可能上调 500 亿美元;各期限的债券的里拉存款准备金将下调 250 个基点;部分期限债券的里拉存款准备金下调 400 个基点。此后里拉出现了小幅回升,但随后又恢复了跌势,截至发稿,里拉对美元的日内跌幅又达到了 11% 。

命运总是相似的。土耳其央行上周就采取过行动,于 8 月 6 日调整储备金规则,将外汇缴存比例上限由 45% 降至 40% ,为当地银行注入等值 22 亿美元的流动性,但里拉经历短暂反弹后恢复跌势并持续扩大。

央行出手恐怕也已无法改变市场预期。德国商业银行高级经济学家周浩向澎湃新闻指出,土耳其已是危机状态,相关的风险敞口很难再控制,里拉对美元从 3 跌到了 7 ,是难以挽救的危机。

面对美国制裁, “ 不低头 ” 的土耳其

土耳其财政部长阿尔巴伊拉克( Berat Albayrak ) 8 月 10 日表示,财政部已拟订好一项经济行动计划, “ 自周一上午开始,我们的机构将采取必要的措施,并将对市场公布相关声明。 ” 阿尔巴伊拉克在接受 Hurriyet 报纸采访时将里拉的贬值描述为 “ 一场攻击 ” 。阿尔巴伊拉克同时表示, “ 我们将与银行业及银行监管机构迅速采取必要措施。 ” 值得一提的是,阿尔巴伊拉克是土耳其总统埃尔多安的女婿,于 7 月埃尔多安组建新内阁时被任命为财政部长,这一任命曾饱受争议。

土耳其里拉暴跌极有可能引起土耳其经济崩溃,但是埃尔多安仍不愿对美国制裁低头。上周末埃尔多安先后表示,要反抗美国的 “ 威胁 ” ;他认为,当前的汇率水平不能从逻辑上解释;土耳其里拉的波动是一个针对土耳其的阴谋,但土耳其人不会屈服;并且再次呼吁土耳其人,卖出美元和欧元以支撑里拉。

埃尔多安已将这次与美国的冲突上升到了 “ 民族战争 ” 的高度。他的发言人 Ibrahim Kalin8 月 12 日发推特称, “ 美国正冒着失去土耳其的风险,威胁、制裁和霸凌都不会起作用的。 ”

北京大学土耳其研究中心主任昝涛向澎湃新闻表示,美国宣布对土耳其制裁,土耳其没有示弱,因而金融市场的震荡反映出的是,国际社会对土耳其没有信心。

土耳其金融和经济严重依赖外资,西方的相关机构与之关系密切,随着信心的日益不足,与土耳其有密切关系的机构及其指数,自然受到了冲击。昝涛进一步指出,很长时期以来,看好土耳其经济是一个普遍现象,但近几年,土耳其政治和外交尤其是与西方关系的问题上出现了较多大事,加之特朗普上台、美元走强,土耳其受到的影响较大。

周浩认为,在美元作为储备货币的国际货币体系下,如果土耳其本币贬值,而本国经济脆弱性又较为显著,那么解决问题的办法就是刺激经济,但是结果会导致经常项目差额的扩大,本币会继续快速贬值,经济发展的速度赶不上汇率贬值的速度。这个时候跟美国嘴硬是没用的。

美国加剧地缘政治危机

英国议会土耳其问题高级顾问 Taha Ozhan 在英国独立媒体《中东之眼》上撰文指出,在特朗普麾下,美国的外交政策正处于高度动荡时期,特朗普担任美国总统以来,全球政治经济关系成为影响恐慌指数 VIX 的重要指标。特朗普对中东的激进态度也直接影响到美土关系,更加剧了全球市场的不确定性,特朗普政府在外交上对全球问题也没有建设性的解决方案,由此会引发土耳其及整个地区的地缘政治危机。

土耳其是个极为特殊的国家,地跨欧亚大陆之间,位于中东、地中海、黑海等区域的交汇处,自古以来就是多种文明和政治力量交汇与碰撞之处。

在如此特殊的环境下,土耳其央行的货币政策在新兴市场中也非常独特。国家外汇管理局中央外汇业务中心研究主管缪延亮指出,由于储蓄率较低、石油等大宗商品主要靠进口、经常账户结构性赤字、长期高度依赖跨境资本提供赤字融资等原因,土耳其央行避免采取任何形式的资本管制,也一度想打破 “ 蒙代尔不可能三角 ” ,在不干涉资本自由流动的同时,实现汇率稳定和通胀目标。土耳其央行的框架创新一度被认为很成功。

土耳其政变和特朗普上台改变了一切。

土美是传统盟友,除了经贸关系外,双方在军事、安全等领域关系密切,土耳其还是北约成员国。与美国的关系是土耳其最重要的对外关系。 2016 年 7 月发生的土耳其政变可以说改变了这个国家的历史进程,也是此次与美国关系恶化的一个导火索。一时间,土耳其风声鹤唳,里拉对美元开启了 “ 马拉松 ” 般长达两年的跌势。

土耳其 “ 感冒 ” ,全球 “ 打喷嚏 ” ?

全球最大对冲基金桥水基金创始人达利欧在其长文《贸易与战争》( More on Trade and Other Wars )中表示,地缘政治的变化对经济和政治的影响越来越大,贸易纠纷甚至其他形式战争的可能性也因地缘政治的变化在上升。

昝涛把土耳其比作一艘小船, “ 最近国际金融和经贸领域风浪一直很大,我们中国是大船尚且如此,更何况土耳其是小船。 ”

欧洲央行因担心土耳其货币贬值会导致其外国贷款违约,已在检查西班牙、意大利和法国的银行在土耳其危机中的风险敞口,意大利联合信贷银行、法国巴黎银行和西班牙对外银行被列为对土耳其风险敞口最大的欧洲银行。

国际清算银行( BIS )的数据显示,土耳其的外国贷款中,西班牙银行约为 833 亿美元,法国银行约为 384 亿美元,意大利银行约为 170 亿美元。

但在强美元的背景下下,土耳其的影响已不仅仅局限于欧洲。

土耳其里拉开盘崩跌后,美元指数强势上扬,俄罗斯卢布、南非兰特及一众新兴市场货币大跌, “ 脆弱五国 ” 们表现尤为明显。

今年美元走强以来,据汤森路透数据显示, 1-6 月新兴市场遭遇了 2013 上半年以来最大的资本外流。 2013 年,时任美联储主席伯南克试图削减美联储的购债规模,即 “ 缩表 ” ,引起市场的恐慌反应,造成了资金从新兴市场流出。

联合国 7 月发布报告称,应警惕货币政策正常化会引发新兴市场流动性收缩。报告显示,随着美联储货币政策正常化继续推进,会引起私人部门重新配置投资组合,推高风险溢价,也会引发风险资产价格的大幅调整,从而导致新兴经济体受到冲击;对于发展中经济体而言,企业债务问题也会导致美元债务恶化,美联储加息、美元走强都会增加美元债务的成本,而相应的企业和政府又承担着较高的风险,美元进一步走强将给企业和政府财政都带来压力。

周浩表示,这一次的土耳其里拉危机是集合了债务、汇率、资本外流等问题的全方位危机,而现在值得关注的是,这场危机将对新兴市场影响更大,还是对欧洲影响更大。





2013

年的

“

脆弱五国

”

为巴西、印度、印度尼西亚、南非和土耳其;

2017

年发布的报告中,土耳其位列

“

脆弱五国

”

榜首,该五国分别为土耳其、阿根廷、巴基斯坦、埃及和卡塔尔。

