正式决裂！鄢军起诉周立波夫妇索赔4500万美元

周立波案仍在发酵。据报道，鄢军已经于8月17日诽谤罪在纽约东区联邦法庭正式起诉周立波与其妻子胡洁，并要求索赔4500万美元。本月13日，周立波曾在微博发长文，实名举报了鄢军的种种行为，并喊话要对簿公堂。鄢军此番起诉也宣告两人关系正式决裂。
周立波案风波一直不断，最近一次是13日。当天中午、周立波在微博发文，就此前王志安专访某某，即鄢军的内容提出质疑，并实名曝光了鄢军私下种种行为，称其是个“出色的导演”，“不择手段控制对手和身边所有的女人；出事后让他人顶包自己则逃之夭夭；策划导演自带绿帽的悲情大片”，至于最近接受采访时所谓对于自己的信任实则是其执导的又一出“断背山”大戏，认为网上那些信以为真的人都是“揣着明白装糊涂”。周立波最后还在文中喊话鄢军：“请你从阴影里滚出来，”更表示自己会对以上言论负法律责任，证据“只多不少”。
据报道，鄢军已经在8月17日以诽谤罪在纽约东区联邦法庭正式起诉周立波及其妻子胡洁，并要求索赔4500万美元。
据了解，起诉书长达40多页，鄢军详细列举周立波夫妇在微博上的文字，称夫妇俩各自拥有3500万和6.6万名粉丝，他们的造谣诽谤造成了自己巨大损失，要求法官判决周立波、胡洁各自不少于2千万美元特殊损害赔偿金，外加5百万美元情绪困扰赔偿金。
不仅如此，有知情人士透露，鄢军还重金聘请了全美很出名的律师团。鄢军此番低调起诉也宣告他与周立波的关系正式决裂。
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