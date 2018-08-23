宣传工作“糟得很”还是“好得很”，习近平表态了！

北京讯，中国的宣传工作是不是如外界所说是不是“遭得很”，并引发了中美贸易战？中国国家主席习近平昨天说，宣传工作“完全正确”。
中美贸易战开打，中国国内外对中共的宣传工作有不同的看法，甚至有批评的声音。路透社引述消息来源说，中共党内有批评指，过分的民族主义立场，可能会导致美国的立场变得强硬。
不过，习近平于21日至22日在北京召开的全国宣传思想工作会议上表示，2012年党的十八大以来，党的宣传工作的努力是成功的，取得了很大的成就。
习近平说：“在党中央坚强领导下，宣传思想战线积极作为、开拓进取，党的理论创新全面推进，中国特色社会主义和中国梦深入人心，社会主义核心价值观和中华优秀传统文化广泛弘扬，主流思想舆论不断巩固壮大，文化自信得到彰显，国家文化软实力和中华文化影响力大幅提升，全党全社会思想上的团结统一更加巩固。”
“实践证明，党中央关于宣传思想工作的决策部署是完全正确的，宣传思想战线广大干部是完全值得信赖的。”
不过，习近平也表示，对互联网工作要“坚持营造风清气正的网络空间”，“要推出更多健康优质的网络文艺作品。”
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