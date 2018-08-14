瑞士预测研究所报告：特朗普保护主义将伤及自身

德媒称，如果美国总统特朗普大幅提高的关税以及相关国家采取的反制措施长期持续下去，那么美国本身将成为最大的输家之一，其国内生产总值降幅将是 40 多个工业国家平均水平的 2 倍。





据德国《南德意志报》网站 8 月 6 日报道，如果唐纳德 · 特朗普推行的那种保护主义长期影响全球经济，那么工业国家的经济增长率将显著降低。到 2020 年，它们的经济增长率将比以前下降 0.4% ，到 2025 年将下降 0.6% 。这是瑞士预测研究所尚未发表的一项全球趋势研究报告所指出的。此外，这项对未来几十年进行预测的报告还显示，欧洲将失去重要性，人口变化将导致德国政府支出猛增。





报道称，德国遭受的损失将略低于平均水平，但汽车制造、金属和电子行业将受到特别严重的影响。





德国巴伐利亚州经济联合会负责人贝尔特拉姆 · 布罗萨特说， “ 预测结果表明，保护主义和贸易限制只会带来输家 ” 。该联合会委托瑞士预测研究所进行了这项预测研究。





布罗萨特说，因此，政界必须尽一切可能维护和扩大自由世界贸易， “ 我们希望唐纳德 · 特朗普和欧盟委员会主席让 - 克洛德 · 容克最近达成的协议为此铺平道路 ” 。





报道称，预测研究所本身并不认为保护主义长久影响世界是最可能的情形。该研究所的报告说： “ 虽然个别事件 —— 例如反全球化的特朗普当选美国总统或英国公投支持脱欧 —— 表明反对加强贸易自由化的人赢得了影响力，但我们仍然预计保护主义不会大幅扩大，美国迄今宣布征收的关税也不会导致持续的贸易冲突。 ”





报道表示，因此，全球化不太可能停止。但它的发展势头将弱于 20 世纪 90 年代和 21 世纪头 10 年。尽管如此，对德国来说国际化依然拥有前景。在最近几年，外贸盈余 —— 即出口和进口差额 —— 对德国经济增长的贡献将相对很小。起主导作用的将是私人消费。





报道称，预测研究所认为，到 2045 年情况将发生变化：届时外贸盈余对德国经济增长的贡献将占到三分之一。中国将取代美国成为德国最重要的出口市场。德国对其他欧盟国家的出口占德国出口总量的比例也将由目前的 50% 减少到不足 40% 。





报道还称，全球力量对比也将发生变化。预测研究所说，总体而言，到 2045 年，世界人口将从目前的 75 亿增加到 95 亿，而欧洲人口将减少。届时亚洲人口将占全球人口的一半。印度将成为人口最多的国家。全球经济增长率每年不足 4% 。到 2045 年，全球经济增长有三分之一来自中国。但工业国家和新兴工业国家之间的贫富差距仍然很大。因此， 2045 年中国人均收入仅为工业国家水平的 30% 。





报道认为，美国仍将是世界上最大的经济体。其中一个重要因素是它的人口变化很有利，即人口老龄化水平相对较低，新生人口和移民人口相对较多。

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