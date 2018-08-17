大批英国人趁里拉贬值赴土耳其“捡便宜” 竟致里拉缺货

境外媒体称，美国洲际交易所（ICE）8月15日表示，英国人趁里拉大幅贬值之际跑到土耳其购物消费，人数之多前所未见，导致ICE的里拉8月14日缺货。另外，卡塔尔宣布对土耳其直接投资150亿美元，进一步支撑里拉反弹。
据台湾联合新闻网8月16日报道，根据ICE，相较于上个月的每日平均成交量，想买里拉的需求激增24000%。
报道称，里拉汇率近几个月不断创新低，汇率重贬的原因是土耳其累积了高额外币债务，美国最近加倍课征其关税也进一步重伤土耳其经济。土耳其8月15日宣布对美国课征报复性关税，但进口减少，可能进一步冲击里拉。
ICE表示，有望8月16日晚间能再进货补充里拉。
报道称，卡塔尔亲王塔米姆8月15日会晤土耳其总统埃尔多安后，卡塔尔政府宣布，提供150亿美元的一系列经济计划、投资和存款，支持土耳其。
路透社报道，消息人士指出，卡塔尔承诺投资的150亿美元将导入土耳其银行和金融巿场。
法新社报道，上个月官方数据显示，卡塔尔在土耳其的投资金额有200亿美元，若土耳其出现经济危机，将影响卡塔尔投资人。支持土耳其的卡塔尔民众近日发动兑换里拉运动，抢救里拉。
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