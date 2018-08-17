大批英国人趁里拉贬值赴土耳其“捡便宜” 竟致里拉缺货

境外媒体称，美国洲际交易所（ ICE ） 8 月 15 日表示，英国人趁里拉大幅贬值之际跑到土耳其购物消费，人数之多前所未见，导致 ICE 的里拉 8 月 14 日缺货。另外，卡塔尔宣布对土耳其直接投资 150 亿美元，进一步支撑里拉反弹。





据台湾联合新闻网 8 月 16 日报道，根据 ICE ，相较于上个月的每日平均成交量，想买里拉的需求激增 24000% 。





报道称，里拉汇率近几个月不断创新低，汇率重贬的原因是土耳其累积了高额外币债务，美国最近加倍课征其关税也进一步重伤土耳其经济。土耳其 8 月 15 日宣布对美国课征报复性关税，但进口减少，可能进一步冲击里拉。





ICE 表示，有望 8 月 16 日晚间能再进货补充里拉。





报道称，卡塔尔亲王塔米姆 8 月 15 日会晤土耳其总统埃尔多安后，卡塔尔政府宣布，提供 150 亿美元的一系列经济计划、投资和存款，支持土耳其。





路透社报道，消息人士指出，卡塔尔承诺投资的 150 亿美元将导入土耳其银行和金融巿场。

法新社报道，上个月官方数据显示，卡塔尔在土耳其的投资金额有 200 亿美元，若土耳其出现经济危机，将影响卡塔尔投资人。支持土耳其的卡塔尔民众近日发动兑换里拉运动，抢救里拉。





报道指出，卡塔尔和土耳其近年在经济、政治上愈走愈近，土耳其

2016

年发生未遂政变后，卡塔尔亲王是第一位访问土耳其的外国领袖。卡塔尔

2017

年被沙特阿拉伯和其他阿拉伯国家制裁后，土耳其和卡塔尔站在同一边。

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