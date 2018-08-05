中国知名经济学者批中共经济决策失误引震动

2018年4月以来，中国知名宏观分析师高善文在中国大陆接连发表有关中国经济政策及中美贸易战的演讲，引起中国国内强烈反响，在媒体的诸多评论中，中国一家商业财经类知名媒体针对高善文的演讲发表社论予以反驳，被中国国内称之为媒体与学者的叫板，但有关人士分析，此次论战恐不是媒体与个人的观点之争，而是中共高层的“借媒喊话”。
4月11日，高善文在清华大学发表有关中美贸易摩擦来源及前景的演讲，并随后在自媒体平台发表有关这次演讲的整理文章《中美贸易摩擦深处的忧虑》，达到10万+的用户点击。
5月31日，高善文在中国成都参加某公司的会议时，发表了《去杠杆之殇》的主旨演讲，其观点主要是批评中国的去杠杆政策，称中国政府对市场经济形势后知后觉，且采取的经济政策背离经济良性发展方向，应当采取宽松的货币政策和发挥市场去杠杆能动性。
高善文在中国经济领域宏观分析上有相当大的知名度与影响力，还曾在2016年参与过中国国务院总理李克强主持召开的经济形势会议，因此其演讲在中国经济领域掀起了不小的讨论。
7月28日，高善文在参加中国山西某企业的会议时延续其4月在清华的分析思路和结论，再谈中国在中美贸易争端与中国去杠杆经济政策中的失策，这次极具个人主观色彩的演讲更是涉及中共敏感的中国往届领导人物。 随后中国大陆媒体对高善文关于当前时政经济的演讲进行陆续报道，并在网络上广泛流传一篇《万字雄文，说透中美贸易本质》的文章，此篇文章主要内容乃高善文通过自媒体平台曾发布的《中美贸易摩擦深处的忧虑》，也正是这篇文章在中国媒体上引发了所谓的观点之争。
8月2日，中国一财经领域知名媒体《21世纪经济报》发表《关于中美贸易谈判现状的三个误解》的社论，文章开门见山亮出此文发表原因，并针锋相对的对高善文4月及7月的演讲观点进行各个击破，虽然文章并没有直接点名观点来源。
而中国大陆网友针对这篇不同以往《21世纪经济报》行文风格的文章找出了该媒体在6月4日发表的一篇《主动去杠杆的过程中必须坚持货币中性与严格监管》的社论，文章以同样的手法逐条反驳了高善文5月份《去杠杆之殇》演讲中对中国经济政策的观点，不同的是此次社论旗帜鲜明的点名高善文。
有人士分析，此篇社论以一组排比“我们认为”为结语，其整体风格并不是这份市场化媒体的惯有风格，且如此针锋相对的观点之争在对此家媒体来说属于罕见。结尾对“国家利益与个人利益”的讨论更是脱离这家经济媒体的气质，凡此表现，不得不让人猜测这篇社论恐不是出于《21世纪经济报》之手，看其风格倒像是主导中国经济的核心部门，中国中央财经委员会办公室（简称中财办）的操刀之作。
对于此两篇如出一手却又风格迥异《21世纪经济报》的文章，分析人士猜测或是中共高层“借媒喊话”。
而从高善文后来的回应中似乎也有迹可循，“后来听人说，这篇成都演讲似乎确实引起了政府部门的关注，并引发一些官员的巨大愤怒。”
在当前中美贸易战况迷离，国际经贸形势发生显著变化的情况下，近日，中国召开了年中经济会议，部署了下半年经济工作的情况，无疑，有关中国经济政策的动作将会得到更多的国际目光关注。（多维）
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