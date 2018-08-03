马来西亚国防部长自曝丑闻：只有4架苏30战机能飞

据马来西亚媒体报道，一群前马来西亚军方前领导人抨击了现任国防部长穆罕默德萨布，因为穆罕默德萨布对外公布了一个关于马来西亚空军的巨大丑闻。





马来西亚国防部长周二告诉马来西亚议会称： “ 马来西亚空军引进的苏 -30MKM 战斗机只有四架能飞 ” 他还透露称，马来西亚皇家空军无法维持战斗机的适航性，而且其中有 14 架飞机还在修理中。这个说法立刻遭到了前马来西亚陆军参谋长、现任国家爱国者协会主席穆罕默德 · 阿尔沙德 · 拉吉（ Mohamed Arshad Raji ）的反对。





这位马来西亚前陆军参谋长对记者表示： “ 我们不必说我们的苏霍伊飞机只有四架能飞，这些都是至关重要的军事财产。重要的是让公众有信心并保证我们的天空能得到保护， ”“ 即使在和平时期，世界各国都仍保持一定程度的准备以应对外部威胁，因此我们不希望其他人知道我们的准备程度。 ”





根据马来西亚媒体的报道，马来西亚空军目前拥有 10 架米格 -29 和 18 架苏 -30MKM 战斗机。马来西亚空军装备的苏 -30MKM 战斗机被认为是印度苏 -30MKI 战斗机的升级版，使用法国、南非、俄罗斯相容航电。采用了矢量推进发动机和相控阵雷达，相比中国从俄罗斯引进的苏 -30MKK 战斗机，火控更加先进、推力更加强大、航电更加先进。曾被认为东南亚地区国家中空军实力最强的部队之一。马来西亚国防部目前已经采取了措施，终止了前政府时期聘请的战斗机修理承包商，并希望外来与马来西亚当地承包商合作加强自身的维修能力。（环球网）

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