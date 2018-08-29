外媒称中国海军建设步伐迅猛：或很快拥有航母战斗群

海外媒体称，中国海军距实现部署完整航母战斗群的目标又近了一步。日前，中国首艘国产航母开始第二轮海试。与此同时，中国海军还于24日开始了其新型055型导弹驱逐舰首舰的海试。
国产航母进入冲刺直道
据香港《南华早报》网站8月28日报道，据观察人士透露，中国首艘国产航母正在进入终点冲刺直道，开始可能持续一年的海试。
报道称，根据中国军方在网上发布的照片，首航仅三个多月后，这艘航母26日在几艘拖船的牵引下驶出大连某船厂。
军事分析人士认为这艘航母的海试可能需要6至12个月时间，不过航母可能已做好准备，会在中华人民共和国建国70周年之前交付中国海军。
报道称，这艘航母5月13日进行了为期五天的首航。消息人士告诉记者，首航涉及相关测试，比如确保吃水线以下没有泄漏现象。
中国军事评论员宋忠平说，第二次海试的重点是测试新航母动力系统的耐力，通信、指挥、损控、起飞操作和武器系统也要测试。
北京的海军专家李杰认为第二次海试可能包括舰载直升机、甚至歼-15战机的模拟和试验起降操作。他说，第二次海试的一项重要任务就是测试航母平台有关舰载机的战备能力，所以歼-15战机可能会在甲板上练习连续起飞和复飞。与训练平台辽宁舰不同，这艘航母是按实战舰设计的。飞行员和舰上机组人员需要测试所有装备，包括加油和电子系统。
李杰说，过去六年，中国通过辽宁舰积累了大量海试和训练经验。
中国首艘国产航母26日开始进行第二次海试。这次海试距其首次试航仅三个多月，显示该航母项目进展顺利。
报道称，2012年，由苏联“瓦良格”号航母改建而来的中国第一艘航母辽宁舰交付海军，中国进入航母时代。近几年来，中国在航母、舰载机、大型综合补给舰、大型驱逐舰、潜艇等重要装备研制方面进展迅速，航母编队正从训练型向作战型转变。
中国首艘国产航母于2013年11月开工建造，2017年4月下水。虽然它仍是滑跃起飞式的常规动力航母，外形与辽宁舰相似，但比辽宁舰更长、更宽，装备和性能也有全面提升。辽宁舰的定位是科研试验和训练平台，而中国首艘国产航母的定位则是大型作战平台，可谓中国航母建造的一个新起点。
报道注意到，今年5月，该航母进行了首次海试。官方宣布该航母在海试中多项设备得到进一步测试，实现了预期目标。
报道分析称，观察航母首次海试的成功指数有多高，标志之一是看首次海试和第二次海试的间隔有多久。首次海试后三个多月就进行第二次海试，显示航母没出现大的问题。
第二次海试主要测试通信、导航、机电等系统。此前有网络图片显示，该航母甲板上首次出现疑似歼-15舰载战斗机与直-18舰载直升机的全尺寸模型，这意味着该航母有可能在进行舰载机上舰的准备。
报道称，在辽宁舰已积累了比较充分的舰载机训练经验的基础上，预计歼-15等舰载机不久就会在中国首艘国产航母上起降。该航母形成战斗力的时间也将比辽宁舰更短。
新导弹驱逐舰同步海试
此外据美国《国家利益》双月刊网站8月27日报道，中国海军距实现部署完整航母战斗群的目标又近了一步。日前，中国首艘国产航母开始第二轮海试。与此同时，中国海军还于24日开始了其新型055型导弹驱逐舰首舰的海试。
报道称，中国首艘国产航母今年5月进行了首轮海试。预计第二轮海试将主要检验航母的通信、导航及其他电子和机械装置，并测试在首次海试后对该舰动力系统进行的改进。
这艘新航母在入役前需要进行数次海试。但它只是一块垫脚石，中国后续航母的能力将大大提高。
报道称，五角大楼今年提交国会的中国军力报告称：“中国首艘国产航母于2017年下水，很可能会在2019年入列服役。新航母是辽宁舰的改进版，但由于缺乏弹射器，飞行甲板比美国航母小，因此其能力同样有限。但预计中国将于2018年开始建造第一艘具备弹射能力的航母，这意味着将能够起降固定翼预警机，也能够支持更多的快速飞行行动。”
据报道，055型导弹驱逐舰——亚洲最大和最强的非航母战舰之一——中的第一艘于24日开始首次海试。055型驱逐舰排水量超过一万吨，拥有112单元垂直发射系统，能够发射多种导弹，包括远程对地攻击巡航导弹。
报道称，中国正在建造至少四艘新型055型驱逐舰，以便为其新兴的航母舰队护航。美国国防部认为，055型——五角大楼称之为“刃海”级导弹巡洋舰——在2019年投入使用时将是一个强大的对手。“‘刃海’级巡洋舰是一种万吨级舰船，能携带一系列远程反舰巡航导弹和远程舰空导弹，未来很可能能够发射反舰弹道导弹和对地攻击巡航导弹。‘刃海’级巡洋舰将是中国最强的航母护卫舰。”
报道指出，即使没有这些额外的武器，055型驱逐舰也拥有强大的反舰能力。报告强调：“‘旅洋’III级导弹驱逐舰和‘刃海’级巡洋舰将装备中国最新的反舰巡航导弹‘鹰击’-18的变体。中国海军认识到，远程反舰巡航导弹需要具备强大的超视距瞄准能力，以充分发挥其潜力。中国正在战略、作战和战术层面上投资侦察、监视、指挥、控制和通信系统，以便为水面和水下发射平台提供高质量的目标信息。”
又据美国商业内幕网站8月27日报道，中国首艘国产航母和新型导弹驱逐舰中的首舰最近进行海试，从而引发了对一个新航母战斗群可能正在形成的猜测。
报道称，中国首艘国产航母是继辽宁舰之后中国的第二艘航母。而055型导弹驱逐舰被认为是亚洲最大且最先进的非航母战舰之一。这艘驱逐舰预计将为中国航母战斗群提供重要护航。
中国军事专家说，预计这两艘舰船——中国首艘国产航母和055型导弹驱逐舰——将在明年左右交付中国海军。055型导弹驱逐舰很可能成为该航母的护卫舰，从而形成一个具有先进作战能力的新航母战斗群。
报道称，随着中国寻求向海外更远距离投射力量，此类平台的发展可以让中国在航母作战方面获得更多经验。
中国海军建设步伐迅猛
据美国《国家利益》双月刊网站8月25日报道，中国海军建设的迅猛步伐使其成为一支值得关注的力量。中国海军不仅处在现代化进程中，其舰艇建造计划是冷战高潮时期以来所未见过的。从航母到护卫舰，中国海军的扩张速度超过了世界上其他任何海军。
中国的航母计划阔步前进，两艘航母已经竣工，第三艘正在建造中。
报道称，中国的第二艘航母的尺寸和外形都与辽宁舰极为相似，保留了常规的动力系统和适合辅助起飞的滑跃起飞跑道。其不同之处在于对舰岛进行了少量更改——包括新型相控阵雷达，并且能够搭载24到30架歼-15战机，这个数字比辽宁舰略高。
同时，中国的第三艘航母正在上海江南造船厂中建造。据报道，中国第三艘航母的建造方式类似于美国海军的超级航母。而建造方式并非中国第三艘航母与美国航母唯一相同的地方——据报道该航母将采用蒸汽或电磁弹射装置帮助舰载机起飞。
另据新加坡《联合早报》网站8月27日报道，26日上午，大连造船厂内放起了鞭炮庆祝中国首艘国产航母即将进行第二次航行试验。随后，该航母在多艘拖船的牵引下缓缓离开船厂码头，驶向远方。
报道称，24日，中国自主研制的055型万吨级导弹驱逐舰首舰离开上海江南造船厂码头进行海试，这款综合作战能力更强的大型驱逐舰被认为是中国航母编队更合格的“带刀侍卫”。而首艘国产航母与055型驱逐舰同时进行海试，意味着更加强大的中国航母编队不久将出现在太平洋西部水域。
报道称，1996年台海危机爆发后，中国深感周边环境险恶，尤其是中美军事差距过大，让中国面临巨大压力，高层一直强调“加紧军事斗争准备”。进入新世纪后，随着中国经济实力和综合国力的提升，中国军工开始出现井喷式发展，整体军事实力不断提升。
报道称，另外，负责航母研制的中船重工今年6月还披露了一张平直甲板结构的新型航母图片，一些军事论坛认为这是中国第二艘国产航母。网上流传的图片显示，该航母正在江南造船厂中进行舰体分段建造。
报道还称，按照中国首艘国产航母的建造时间推算，中国第二艘国产航母有可能在2021年前下水，中国打造航母编队的努力可见一斑。
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