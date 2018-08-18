智利男子因行李被弄丢报假警泄愤 致多航班迫降

智利警方 17 日逮捕了一名智利男子，该男子 16 日因拨打多个电话称飞机上有爆炸物，造成多架飞机紧急迫降。据悉，该男子因之前坐飞机时行李被航空公司弄丢而 “ 报假警 ” 泄愤，并试图制造混乱。这名嫌犯可能面临最高五年的有期徒刑。





据美联社报道，当地时间周五（ 17 日），一名智利男子因发布虚假炸弹威胁而被捕。警察局长罗哈斯（ Diego Rojas ）说，该男子 “ 由于之前坐飞机时行李箱未被航空公司归还而报假警泄愤；此外，他还对这些航空公司以及整个空中交通管制系统感到恼火，所以他想打几个虚假的炸弹威胁电话来把事情搞复杂 ” 。

警方称，嫌犯罗伯斯（ Franco Sepulveda Robles ）在智利北部城市安托法加斯塔（ Antofagasta ）被逮捕，并被带到智利首都圣地亚哥，在那里他将面临起诉。

智利内政部长查德威克（ Andres Chadwick ）表示，罗伯斯可能被控违反安全法，最高可判处五年有期徒刑。

据此前报道，智利民用航空总局

16

日说，民航总局接到多个匿名电话，声称拉塔姆航空公司和智利天空航空公司的

9

个航班的飞机上有爆炸物，致多个航班被迫返航或紧急迫降，乘客被疏散。经智利、秘鲁和阿根廷三国警方紧急排查，并未发现炸弹。还有部分航班因炸弹威胁更改起飞时间。

Twitter

sgnypost





