华为或起诉澳5G禁令 境外媒体：澳新总理对华政策有待观察

境外媒体称，中国设备制造商华为正在考虑对澳大利亚政府采取法律行动，对自己被排除在5G网络建设之外采取应对措施。
据《澳大利亚人报》网站8月25日报道，华为24日称，它将采取一切可能的措施保护其合法权益。
报道指出，尽管澳大利亚市场远非华为的第一大市场，但堪培拉将华为排除在外的决定可能危及该公司在英国和加拿大等其他市场的经营。
报道称，华为被排除在外将影响当地的移动通信公司，尤其是沃达丰公司和TPG网络公司，它们在规划5G网络时都考虑使用华为的设备。
报道称，华为23日对联邦政府向移动通信公司下发的指导原则给出了言辞激烈的回复。华为说，澳大利亚政府的决定基于一种错误的假设，即中国可能迫使华为在其设备中安装后门。
该公司说：“对中国法律的错误和片面的理解，不应该成为对华为的业务感到担忧的依据。”
另据香港《南华早报》网站8月25日报道，斯科特·莫里森24日当选澳大利亚第30任总理，但不太可能导致堪培拉与中国之间极其重要、但又常常陷入紧张的关系发生重大变化。
报道称，在党内改选，将自由党交给莫里森管理从而结束了不同寻常的一周政治混乱之前，莫里森很少透露他在内外政策方面的观点。
报道称，作为当选总理，莫里森在24日晚间的首次简短讲话中表示，就业、移民和党派团结等问题将是他的工作重点，未触及对外事务问题。
但是，这位前国库部长是即将离任的马尔科姆·特恩布尔的亲密盟友，从其职业履历和名声可略知这位新领导人可能如何处理与北京之间的关系。
报道称，在特恩布尔执政时期，莫里森是政府主要成员，负责今年年初实施的新的外国干涉法，导致澳大利亚与北京关系紧张。
担任部长期间，属于党内保守派的莫里森既主张加强与中国的经济接触，也以国家安全和保护主义为由反对中国投资。
就在23日，短暂担任代理内政部长的莫里森宣布中国电信公司华为公司不得参与澳大利亚5G网络建设。
报道称，莫里森未具体点出公司的名称，给出的风险理由是“外国政府违反澳大利亚法律的法外指示”。
报道称，中国商务部抨击这一决定，称之为澳大利亚政府干涉合法商业活动，要求堪培拉“关注双边经贸合作大局”。
2016年，时任国库部长莫里森以未详细说明的国家安全为由，反对将新南威尔士电力供应商澳大利亚电力公司出售给国有的国家电网公司和香港上市公司长江基建集团。
报道还称，去年，莫里森提出新规定，强制外国房产业主——大多数是中国人——缴纳房屋空置税，如果空置半年以上的话。不过，莫里森也反对经济民粹主义，呼吁加强与中国接触。
2016年，在悉尼洛伊国际政策研究所发表讲话时，莫里森提醒人们：听从民粹主义限制移民、外国投资和自由贸易之声，将导致“巨大危险”。他还告诉与会者：担心中国人持有大片农用土地的忧虑被夸大了。
今年早些时候，莫里森曾告诉《澳大利亚金融评论报》记者，美中都应表现出“常识”，避免贸易战升级和严重经济损失。
8月，这位时任国库部长还发表演讲，纵论澳大利亚与中国经济关系的发展潜力。他说：“随着中国中产阶层继续迈向繁荣，未来几年，我们利用这些机遇的能力将促进服务业出口，创造就业机会。”
报道称，担任国库部长期间，莫里森曾多次访问中国。去年9月，在战略经济对话期间，他曾在北京会晤中国同行，探讨促进两国经济合作问题。
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