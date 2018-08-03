WTO前总干事：摧毁WTO意味着把世界拉回80年前

日本《每日新闻》 8 月 1 日刊发该报对世贸组织前总干事拉米的专访《美国的贸易战是时代错误》。拉米称，十几年前他担任欧盟委员会负责贸易事务委员时，也存在贸易摩擦。但是特朗普总统挑起的这场 “ 贸易战争 ” 没有先例可循。以国家安全面临威胁为由限制进口是违反世贸组织规则的。





拉米称，特朗普认为，动摇整个体系就能改变现状， “ 要想获得满意的结果，必须是两个人（两个国家）坐上谈判桌 ” 。他的盘算是，以保护主义威胁对方，而那些跑来华盛顿要求美国收回成命的人势必要出点儿血。这是中世纪才能见到的残酷的政治手段，不一定会成功。人在被用枪指着脑袋的情况下没办法谈判。





拉米称，二战前，保护主义蔓延全球，但是此后的 80 年里，拥护保护主义的发达国家领导人，特朗普还是第一个。首先必须理解，那些选择他担任总统的美国民众的动机。原因就是全球化催生了胜利者和失败者，而失败者没有从全球化中受益。尤其是贫困的白人和部分中产阶级相信，自己成了全球化的牺牲品。特朗普就是仗着这样的呼声上台的。英国脱欧、全球范围内保护主义的抬头也可以用同样的道理作出解释。





拉米称，过去的 20 到 40 年里，人们一直生活在美国拥有结构性赤字的世界。这意味着美国比其他国家消费更多，而且毫无节制。但是特朗普将贸易视为零和博弈。为了削减贸易赤字，美国要减少从其他国家的进口，让这些国家遭受损失。这种离谱的想法不被大部分经济学家所理解。但是为了在 11 月的中期选举中获胜，特朗普认为必须履行自己的竞选承诺。可以说这是一位不懂经济却政治嗅觉敏锐的领导人。





拉米称，为了在全球化背景下让所有人获益，需要贸易政策之外的很多措施。面对全球化暴力的一面，人们必须注意，要防止失败者反抗现有的体系。这就需要社会保障制度、教育制度和产业政策的介入。





19 世纪，德意志帝国宰相俾斯麦创立的社会保障制度就是一种回应社会需求的政治行动。问题在于，在诞生了特朗普政府的美国，社会安全网络已经极度弱化。在欧洲， 45% 的社会财富实现了再分配，而美国的这一比例仅有 35% 。这也是美国比其他国家拥有更多全球化失败者的原因。就像奥巴马政府倾注心血实施的医疗改革一样，解决美国的问题不是贸易措施，而是改革社会保障制度。





拉米称，胜利者和失败者存在的理由会随着经济和技术的变化发生改变。所以在今天，数字技术领域也出现了问题。世贸组织规则需要与今天的经济相适应。此外人们还必须理解，哪些是全球性问题，哪些是本地独有的问题。





拉米指出，重要的不是 “ 自由贸易还是非自由贸易 ” ，而是 “ 贸易还能不能开展 ” 。对部分国家来说， “ 增长 ” 就需要追加生产要素（包括资本、劳动、土地等），而在日本和欧盟这样的发达地区，需要的是提高生产要素的使用效率。开放的贸易也可以提高效率、创造福祉。





拉米认为，虽然特朗普传递出有意摧毁世贸组织的信号，但眼下，摧毁世贸组织意味着把世界拉回八十年前。世贸组织在很多方面都需要改进，但这不意味着推倒重来。世贸组织存在的意义就是防止保护主义抬头。如果美国真想毁了世贸组织，人们必须思考，构建一个没有美国的全新的世界贸易体系。

Twitter

sgnypost





