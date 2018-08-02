韩总统办公室要搬走 疑因青瓦台风水有问题

从开国元首李承晚开始，历届韩国总统有好结局的不多，韩国国内出现了青瓦台风水有问题的说法。文在寅总统在竞选时，曾把总统办公室搬到光化门作为大选承诺之一。青瓦台方面1日表示，已经开始着手处理总统办公室搬迁事项。
根据韩联社1日的报道，在暑期休假前，文在寅曾在光化门与下班的首尔市民一起喝啤酒，并表示：“我在大选时曾公开承诺过，要在下班后与广大市民打成一片”，这实际上是准备履行“总统不是禁锢在青瓦台，而是应当成为光化门总统”的大选承诺。最近，青瓦台为了总统办公室搬迁，已经组成“光化门总统时代委员会”处理各项搬迁事宜，并将在明年政府预算中提出搬迁所需费用，争取明年能够正式开始搬迁。
不过据媒体消息，目前青瓦台方面对文在寅办公地点何时搬迁三缄其口，仅表示现在谈及该问题还为时尚早。有专家认为，考虑到警卫和安保等复杂因素，文在寅总统办公室从青瓦台搬往位于光化门的韩国政府中央办公大楼并不容易。
韩国《文化日报》报道称，前文化财产厅长刘洪俊已经被确定为“光化门总统时代委员会”咨询委员，他于7月31日对媒体公开证实，总统办公室搬迁工作已经启动，2020年前将迁往光化门。韩国执政党核心人士也表示，委员会的成立标志着总统办公室搬迁已经提上议事日程，并将在明年的政府预算中加以体现。有分析认为，青瓦台对总统办公室搬迁问题拖这么久才开始筹备，与此前执政党提出的可能将总统府迁往世宗市修宪案有很大关联。
青瓦台方面表示，为了节约经费，合理利用政府资源，将不会再建新的总统办公楼，光化门周边建筑，比如政府中央办公楼可能会是首选。据报道，韩国网民对总统办公室搬迁一事议论纷纷，持赞成意见者认为“总统办公室离老百姓近更显亲民”，但反对意见者则认为，总统办公室搬迁浪费纳税人的钱，即使要搬，也不用成立搬迁委员会，纯属多余。
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