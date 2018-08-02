埃尔多安警告美国：不要对土耳其使用威胁语言

据俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间周三（1日），土耳其总统埃尔多安警告美国，不要对土耳其使用威胁性语言，如果这样做，对双方都不利。
报道称，埃尔多安强调，土耳其首都安卡拉在司法独立这件事上绝不会妥协，并且进一步指出，这周在新加坡举行的东盟首脑会议上，土耳其外交部长恰武什奥卢也不会同美国务卿蓬佩奥展开对话。
由于2016年发生美国牧师安德鲁·布伦森在土耳其被拘留一事，以及在对俄罗斯2017年向土耳其提供S-400防空导弹系统的问题上存在争议，土耳其与美国的紧张关系日益升级。
周末，蓬佩奥和恰武什奥卢就美国牧师布伦森在土耳其被拘留一案进行了讨论，但没有得到积极结果。2016年，布伦森在土耳其被判入狱，土方认为布伦森与同一年在土发生的军事政变有关，并断定他在当中负责协调。上周，美国总统特朗普在推特上发文表示，如果土耳其仍拒绝释放布伦森，那么将面临大规模制裁。埃尔多安随后也发表言论回击特朗普：“没有人能够支配土耳其，我们永远不会容忍任何人对我们的威胁。法律是适用于所有人的，没人能例外。”
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