这款运输机可装飞机坦克投核弹 将美载向全球霸权

据美国《大众机械》月刊网站近日发布的题为《为什么说C-5“银河”是一架不好对付的飞机？》 ，副题为《C-5可以装载主战坦克，并将其运到南极洲……而这一切才刚刚开始》的文章称，美国最大的军用运输机也是世界上最大的飞机之一。
文章称，今年是C-5“银河”运输机的50周年纪念日，“银河”运输机能够装载50吨重的主战坦克，并把它们搬运到另一个大陆，它是全球后勤系统的一个基本组成部分。正如美国空军历史学家约翰·莱兰所指出的，C-5“象征了美国空军的规模、实力和威严”，至今仍是如此。半个世纪以来，“银河”运输机一直让美国的军队、盟友和在遥远地区的科学家即使是在地球最偏远的角落也能得到充足的补给，而且在可预见的未来，它将继续从事这项工作。
很难让你明白C-5究竟有多大。
最新型号的C-5M长247英尺。这比空客A380民用客机还要长12英尺。它的翼展为222.8英尺，每个机翼都有一个篮球场那么长。高65英尺，相当于一座6层半的建筑物。
“银河”的体积太大，许多机库都装它不下。有时候，C-5的大部分都呆在机库内，美国空军只好在滑动门上开一个洞，以便让它的鲸形尾部伸出机库外。其他时候，它就在露天呆着。
C-5运输机能够运送比其他飞机都多的货物。C-5M可以运载25万磅重的货物，其容量约3.4万立方英尺的货舱可以容纳1辆坦克、6架直升机，或者24844746个乒乓球。这架巨大的飞机可以在不进行空中加油的情况下运载12万磅重的货物飞行5524英里。在空中加油的情况下，C-5的航程几乎不受限制。
文章认为，C-5“银河”运输机的出现源于最初的一个需求：美国空军想要一种能够将1个陆军师的所有装备运送到半个地球之外的运输机。尽管当时的运输机，包括C-130“大力神”运输机和现已消失的C-141“举重明星”运输机都很庞大，但它们都无法运输最重要的装备：M60主战坦克。
M60主战坦克长30英尺，高10英尺，重50吨。空军提出了对新的超级重型运输机CX-LHS的需求，并确定性能为在携带10万磅货物的情况下以440节的速度飞行4500海里。达到这一性能的飞机将不仅是美国军方最大的飞机，也会是世界上最大的飞机。此时正值美国历史上最令人陶醉的时刻，当时它可以轻松地为一次登月、一场越南战争和建造有史以来最大的飞机提供资金。
波音公司、道格拉斯公司和洛克希德公司对合同进行了争夺。经过6个月的评审，最终洛克希德公司赢得了建造58架这种运输机的合同，而通用电气公司则赢得了发动机合同。按今天美元的购买力计算，每架C-5A耗资2.68亿美元。但波音公司的竞争方案并没有付诸东流，它最终将成为波音747客机。
C-5A是一款雄心勃勃的飞机。洛克希德公司设计的性能是在运载25万磅外载荷不加油的情况下飞行3200英里。当载荷为10万磅时，C-5A可飞行5300英里。这足以从特拉华州的多佛空军基地飞到西班牙的托雷洪空军基地，或者从加利福尼亚州的特拉维斯空军基地飞到日本的横田空军基地。
C-5运输机的设计是以越来越快的速度运载越来越多的货物。1965年，空军军事空运部队的霍华德·埃斯特斯将军说，C-5将大幅加速“大起重机”行动演习，演习中需要将1.55万名军人从美国运到德国。
埃斯特斯说：“我们动用234架飞机（C-118和C-124），每架飞机执行一次飞行任务，需要63个小时才能完成这一任务。相比之下，只需42架C-5A仅用13个小时就能完成同样的任务。”
C-5A能够在不超过4000英尺长的未经准备的机场上降落。由于洛克希德公司有用天体命名飞机的传统，该公司将这种巨无霸飞机命名为“银河”。
这种飞机的“货箱”高13.5英尺，宽19英尺，长143.75英尺。这一切算起来就是34734立方英尺的货运空间，因此它被C-5的维护人员称为“长翅膀的仓库”。这款货运飞机已经在理论上可以搬运两辆M1A2“艾布拉姆斯”主战坦克。另外，一架C-5可以搭载350人及其装备、6架UH-60“黑鹰”直升机和6辆M2“布拉德利”战车。
将货物搬上和搬下“银河”运输机比看起来要容易得多。C-5的驾驶舱可以抬高，飞机后部的一个斜坡使地面人员可以将车辆直接开到飞机上，货物在飞机上被固定住，以防止飞行中载荷发生位移。飞机的起落架和28个着陆轮可以液压装置降低至卡车的高度，让货物直接从飞机上卸到卡车上。
尽管这款运输机的体型庞大，但它的机组人员数量很少，只有驾驶、副驾驶、2名飞行工程师和3名轨道管理员。由于这款飞机能飞极远的距离，可在不加油的情况下可连续飞行7000英里，意味着它经常会携带多个机组，并可为多达15名后备机组人员提供补给。在与货舱分开的区域，该飞机还可以搭载75名乘客。
第一架C-5“银河”运输机于1968年6月30日首次飞行，不久就开始从加利福尼亚飞往东南亚，支援越战。1973年，C-5是向以色列紧急空运物资的骨干力量，当时以色列受到了其阿拉伯邻国的突袭。
在整个冷战期间，C-5运输机一直在运送货物，尤其是前往欧洲参加北约的年度演习。1990年，它参与了为保护沙特阿拉伯免受萨达姆·侯赛因时期的伊拉克进一步入侵的“沙漠盾牌”行动。几个月后，C-5运输机又参与了使“沙漠风暴”行动成为可能。这两次行动合起来成为历史上规模最大的一次空中运输行动。
除了“沙漠风暴”和“沙漠盾牌”行动之外，C-5还参与了巴尔干半岛、海地和巴拿马的军事和维和行动。9·11事件发生后，C-5运输机将货物运入阿富汗周边国家，后来在有了合适的机场后，又将货物运入阿富汗境内。C-5还常常伴随美国总统出行，在“空军一号”之前运输总统车队的车辆。
C-5甚至携带过航天飞机。美国空军将两架C-5A改装成C-5C型，改装后携带“太空集装箱”，安全地运送了卫星和其他载荷。C-5C还可携带整枚“宇宙神”IIA型火箭和部分国际空间站。
“银河”运输机还飞抵过南极洲。1989年，一架C-5飞往麦克默多机场，为“深冻”行动提供支持。美国政府每年都会向研究南极这块冰冻大陆的科学家提供补给。C-5搭载了72人和近84吨货物，其中包括两架UH-1N“休伊”直升机。位于罗斯陆缘冰上的冰跑道1万英尺，宽350英尺，至少7英尺厚。
洛克希德公司的这款超级重型运输机一度被当作洲际导弹的发射装置进行过评估。
1974年，“014”飞机上装载了一枚重43吨的“民兵”I型洲际导弹。“民兵”I型洲际导弹通常是在美国中西部的发射装置存储和发射，但空军当时正在研究替代基地方案。某一天，有人问：如果我们从空中发射“民兵”III型洲际导弹，那会怎样？与在地面固定的发射井相比，一架正在飞越美国的飞机应该更加安全。
1974年10月24日，在太平洋上空2万英尺的高度，“014”打开了她后方货舱的门，长长的导弹滑了出来。飞机抖了一下，机组人员形容它类似于“倾倒了满满一手推车的水”。降落伞放慢了导弹坠落的速度，固体火箭燃料发动机点火，使核导弹飞向云端。
C-5“银河”运输机还为秘密项目提供。世界上第一架专门制造的隐形飞机“拥蓝”的展示机于午夜从洛克希德公司位于加利福尼亚州伯班克的设施中被空运至位于内华达沙漠进行飞行试验。C-5可以搭载整架飞机，而无需将其拆解。第一架隐形战机F-117A“夜鹰”隐形战斗机也是秘密飞机，被从南加州空运到了内华达州的格鲁姆湖。
C-5如此之大，在历史上扮演了极为重要的角色，它已经成为美国军事实力的飞行代表。按照计划，C-5M“超级银河”运输机将至少服役到2040年，届时将有可能需要更新甚至更大的飞机。
有什么比银河系更大？我们将拭目以待。
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