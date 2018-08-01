伊朗官员驳特朗普:谈判提议是毫无价值的“幻想”

伊朗官员周二拒绝了美国总统特朗普提出的“不设前提条件”的谈判要求，称其“毫无价值”，是一种“幻想”，还称特朗普的言论与他重新制裁伊朗的行为相矛盾。
据报道，伊朗外交部发言人表示，特朗普提出与伊朗谈判的提议与他的行为相矛盾，因为华盛顿已对伊朗实施制裁，并向其他国家施压避免与伊朗有贸易往来。
报道称，伊朗外长扎里夫表示，美国应怪他们自己在退出伊核协议时中止与伊朗的谈判。“只能怪美国自己离开了谈判桌……威胁、制裁、开展公关行为，这些对我们都没用。”
同时，伊朗外交关系战略委员会的负责人也表示，德黑兰认为特朗普的提议没有任何价值。一周之前，特朗普曾警告伊朗，威胁华盛顿可能遭受严重后果。
另外，伊朗总统鲁哈尼表示，特朗普否定2015年达成伊核协议是“非法的”，对于华盛顿再次扼杀伊朗石油出口的行动，伊朗不会轻易屈服。
据此前媒体报道，特朗普一直对奥巴马政府时期签署的伊核协议不满，并于5月8日宣布退出伊核协议，重启因伊核协议而豁免的对伊制裁。近期，美伊双方互不相让，多次隔空“打嘴仗”。
不过，特朗普30日在与到访的意大利总理孔特举行的记者会上表示，他愿意与伊朗领导人进行“不设前提条件”的谈判。
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