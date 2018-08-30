白宫法律顾问麦克加恩今秋离职 曾密切配合“通俄门”调查

海外媒体称，负责调查俄罗斯涉嫌干预美国大选“通俄门”的特别检察官米勒，正锁定美国总统特朗普核心圈人士为调查对象。特朗普29日表示，白宫法律顾问麦克加恩很快就会离职。
据台湾“中央社”8月29日报道，特朗普发“推文”宣布：“白宫法律顾问麦克加恩将会于今秋离职，就在法官卡瓦诺出任美国最高法院大法官任命案获通过（希望如此）后不久。”
“推文”又说：“我与麦克加恩共事很长时间，真的很感谢他的效力！”但特朗普未交代麦克加恩离职的原因。
《纽约时报》8月稍早前报道称，麦克加恩曾与米勒团队“密切合作”，至少三度接受调查人员约谈，总共长达30个小时。
报道称，一再痛批“通俄门”调查是“政治迫害”的特朗普先前宣称，是他授权白宫团队“充分配合”调查人员并提供数十万页文件。
但有关麦克加恩可能已针对特朗普是否试图妨害司法到底说了什么，各种揣测甚嚣尘上。
《纽约时报》引述十多位现任和前任官员以及其他消息来源报道称，麦克加恩曾针对涉嫌妨害司法提供“详细交代”。
根据《纽约时报》的说法，麦克加恩提供的资讯包括特朗普试图开除特别检察官的细节以及特朗普开除联邦调查局局长詹姆斯·科米期间的言行等。
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