特朗普新座驾曝光：全副武装 每辆造价150万美元

据外媒报道，在本周的联合国大会上，美国总统特朗普新座驾 —— 最新款 “ 野兽 ” 正式加入总统车队。据称，这是 “ 野兽 ” 自 2009 年后首次重新设计，而这款最新版的总统专车每辆造价更是高达 150 万美元。





据报道， “ 野兽 ” 的外观虽然是高级礼车，但它采用的是重型卡车底盘，而且全车上下结构都经过强化，甚至还有罕见的 “ 防爆胎 ” 设计，单用车轮钢圈就能继续行驶。

据了解， “ 野兽 ” 是美国特勤局委托通用汽车旗下品牌凯迪拉克秘密研发打造的，能应付各式险峻环境，更是名符其实的 “ 陆上碉堡 ” ，全车采用高强度钢材、铝合金、钛合金，以及陶瓷等复合材料制造。不仅防弹防爆，还是完全密封的设计，有独立供氧系统，可以抵抗生化攻击威胁。

据称， “ 野兽 ” 车内配备了防火设备、武器、夜视镜、催泪弹发射器，甚至还有与总统血型相配的急救包。

如此高规格的安全装置也让 “ 野兽 ” 的车重 “ 爆表 ” ，其重量甚至已经逼近一辆坦克。

虽然特朗普还没有就这辆新座驾发表公开评论，通用汽车全球产品开发、采购与供应链执行副总裁马克

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睿思表示：

“

特朗普总统为我们的团队感到非常自豪

”

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