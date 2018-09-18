巴解组织怒批美“报复心太重”

一名官员周日说，美国已经削减了对巴勒斯坦人的额外援助，对巴援助削减已超过5亿美元。
最新的削减针对巴勒斯坦人以及以色列的犹太人和阿拉伯人的和解计划，所涉金额为1000万美元。
美国大使馆的一名官员说，涉及位于被占领的约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦人的那部分资金正在被转用于以色列的犹太人和阿拉伯人之间的项目。
目前尚不清楚这1000万美元中有多少正在被转移。美国官员也无法证实最新的削
减是否意味着取消对巴勒斯坦人的所有与安全无关的援助。
一名美国大使馆官员说：“正如去年8月宣布的，政府调整了原计划用于约旦河西岸和加沙地带项目的2亿多美元的预算。”
“与此同时，我们也转移了1000万美元中的一部分，这笔钱原计划用于管理与减轻冲突。”
这名官员说，原计划用在约旦河西岸和加沙地带的巴勒斯坦人身上的资金将被用来“加强”以色列的项目。
美国总统特朗普说过，他将停止向巴勒斯坦人提供援助，以迫使他们在白宫准备中东和平计划（他称之为“最终协议”）之际进行谈判。
在特朗普去年12月承认有争议的耶路撒冷为以色列首都后，巴勒斯坦领导层中断了与白宫的联系。他们指责特朗普明显偏祖以色列，并说特朗普勒索他们，迫使他们接受白宫的条件。
此前，美国国务院下令关闭巴勒斯坦在华盛顿的办事处，巴解组织周日说，工作人员将在10月13日之前撤离。
【路透社华盛顿9月16日电】巴解组织驻华盛顿办事处代表周日称，美国撤销了给这位代表家属的签证。这是特朗普政府与巴勒斯坦领导人关系恶化的最新进展。
胡萨姆·佐姆洛特说，包括他两个年幼的孩子在内的家人在被告知签证到期后离开了美国，办事处将于下月关闭。这些签证原本是在2020年到期。
特朗普政府本月10日表示，巴解组织驻华盛顿办事处将关闭。
巴解组织执行委员会委员哈南·阿什拉维批评特朗普政府“报复心太重”。阿什拉维在一份声明中说：“就好像宣布美国将关闭我们在华盛顿的办事处还不够似的，特朗普政府的这一报复行动是恶意的。”
“美国对巴勒斯坦人施压和讹诈的企图达到了一个新水平。”佐姆洛特在接受采访时说，两名使馆雇员上周应对方要求与国务院工作人员举行了会晤。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost