文在寅盼与金正恩“推心置腹”会谈 借以促进美朝对话

外媒称，韩国总统文在寅于18日前往平壤，与朝鲜最高领导人金正恩举行今年第三次会谈。
据美联社9月17日报道，据青瓦台介绍，文在寅在与高级顾问开会时说：“我计划与金正恩进行很多推心置腹的会谈，我想要实现的是和平，我的意思是不受国际政治动摇的、不可逆转的永久和平。”为实现这样的和平，文在寅表示将在峰会上聚焦如何缓和数十年来的韩朝军事对峙局面，并推动朝美无核化谈判。
文在寅表示，他希望“在美国提出的弃核要求与朝鲜提出的结束敌对关系、提供安全保证等相应要求之间，找到中间地带”。
不过当天早些时候，韩国青瓦台秘书室室长任钟皙表示，关于能否在峰会期间取得无核化进展，现在“很难作出乐观的预测”，他认为能否取得进展将取决于会谈有多么坦诚。
另据韩联社9月17日报道，任钟皙17日举行记者会，公布总统文在寅访朝的具体日程，韩朝领导人将在三天里至少进行两次会谈。
任钟皙说，文在寅将于18日上午8时40分从位于京畿道城南市的首尔机场起飞，上午10时许抵达平壤。文在寅和金正恩将在午餐后举行首场会谈，首日会谈结束后，双方将一道观看文艺表演并共进晚餐。19日，韩朝领导人将再次举行会谈并召开联合记者会公布协商成果，预计双方届时还有可能就其间一直讨论的缓解局势紧张、防止武装冲突等达成军事协议。文在寅当天中午将在大同江边的玉流馆用餐，并参观平壤主要设施，出席欢送晚宴。20日上午，朝方将在机场为文在寅举行欢送活动，之后文在寅将启程返回韩国。
对于此次韩朝首脑会谈议题，任钟皙表示，改善韩朝关系、促进朝美无核化对话、消除军事紧张及战争风险是会谈三大议题。
在韩朝关系发展方面，最为重要的是落实《板门店宣言》。为了进一步落实已达成的协议，韩方将竭尽全力；关于缓解韩朝军事紧张及消除战争风险，双方正在进行一揽子磋商，并努力为从根本上消除军事冲突的可能性、建立永久和平机制营造环境。期待双方能达成富有意义的协议，由此推动终战宣言的发表与和平协定的签署；关于朝美无核化对话，为使朝美确立全新的和平关系，将设法使朝美对话尽早重启，进而让朝鲜拿出更进一步的无核化措施，同时让美国采取相应的措施。期待韩朝领导人坦诚对话，朝美领导人都期待文在寅发挥斡旋作用。
任钟皙表示，关于能否在此次会谈期间取得无核化进展十分谨慎，也很难作出乐观的预测。
任钟皙说，韩方期待就此取得成果，但受到种种条件制约，最终结果还将取决于两位首脑之间的交流有多么坦诚和深入，至于双方能否就取得无核化具体进展达成共识、相关内容能否写入协议或是以口头协议方式对外发表等目前尚无定论。
此外据韩联社9月17日报道，朝鲜国家媒体《劳动新闻》17日强调了朝韩之间的和平与繁荣，呼吁双方努力在自4月的历史性峰会以来所取得成就的基础上再接再厉。
该报称：“韩朝双方应该积聚力量和智慧并珍惜在落实《板门店宣言》的道路上取得的成就，以此积极开启和平、繁荣和统一的新历史。”
该报说，朝鲜的坚定立场是不让朝韩关系偏离这条和平、和解与合作的新轨道。
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