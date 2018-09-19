美连续下调难民收容人数 被批“可耻地背弃人道”

美国 “ 难民限额 ” 再创新低！美国国务院 17 日正式宣布，该国在 2019 财年接收的难民人数不会超过 3 万人，这一最新标准创下该国近 40 年以来的最低水平。美国媒体称，特朗普政府对外来移民、难民群体一贯排斥，今年也是本届政府对难民安置人数限制的 “ 两连砍 ” ，遭到各界强烈谴责。

据美国《华尔街日报》 18 日报道，美国国务卿蓬佩奥 17 日正式宣布，政府在 2019 财年预计接纳的国际难民数量将不会多于 3 万人，与上一年度的 4.5 万人限额相比，进一步缩水 33% 。蓬佩奥解释称，政府对难民数量的控制缘于资源紧张：由于赴美寻求庇护者人数增加，待审的申请材料已经堆积如山， 2019 财年，美国需要处理 28 万份庇护申请，而相关的政府开销也有所上升。





有数据显示，从美国 1980 年通过《难民法案》到特朗普执政前，历届政府制定的年度难民限额平均数为 9.6 万人。不过美国《华盛顿邮报》强调，政府制定的 “ 难民限额 ” 并不等同于实际接纳人数。比如，特朗普政府为 2018 年设定的难民限额为 4.5 万人，但截至上月底的实际接收数还不足 2 万。相比之下，奥巴马在执政最后一年实际接收的难民数为 8.5 万人。

特朗普政府对难民限额的连续打压，招致人权机构的广泛诟病。美国

“

人权第一

”

机构谴责称，面对历史上最严重的难民危机，美国却

“

可耻地背弃了人道

”

。而美国移民研究中心国际移民政策高级主管阿普比表示，特朗普政府此举是在向世界昭告

“

美国已经放弃了道德领导力

”

，这势必将对国家外交政策和国家安全等利益造成负面影响。他呼吁美国国会行使监督责任、不遗余力地恢复限额标准。然而，蓬佩奥表示，难民接纳数量并不能作为美国对国际人道主义事业贡献的唯一考量指标。如果算上在难民营建设和食品物资等方面的投入，美国仍然是

“

世界上最慷慨的国家

”

。

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