美媒：“整条供应链都建在中国” 贸易争端令在华制造商去留两难

特朗普总统对中国产品加征的关税正促使许多企业重新考虑自己的供应链。它们正考虑在更便宜的地方制造产品，比如越南、柬埔寨、孟加拉国和埃塞俄比亚。时尚品牌思美登以及德国运动品牌彪马等拥有重要美国业务的企业已经表示将考虑把生产线移出中国。





但它们将很难离开中国。中国是当今许多消费品原料的制造者或加工

者。它有可靠的工人来源，还有可靠的公路和铁路线，把供应商与装配厂和港口连接起来。





相比之下，越南和柬埔寨等国缺少中国庞大的供应基地和可靠的道路，必须培训更多的工人。





在金边经营一家生产舞鞋的工厂的埃利 · 博布罗维兹基说： “ 刚开始来

这里时，简直是噩梦。 ” 他说，把这些鞋卖到美国这样的地方需要比从中国发货至少多花一两天的时间。为了到达他的工厂，访客必须沿着崎岖的土路行进。





几年前的一天，博布罗维兹基刚到工厂时发现几个工会把大门锁上了。谈判耗时数周。博布罗维兹基说： “ 在他们锁住工厂大门的那两周中，我损失了 50 万美元。 ”





企业考虑离开中国并不仅仅是因为贸易战。官方数据显示，中国近年来

的平均工资增长了约三分之一。相比之下，柬埔寨服装厂工人的最低工资仅相当于中国工人工资的约五分之一。但是，不断上涨的关税和几乎注定要征收的更多关税增加了紧迫性。





为在柬埔寨的跨国公司提供咨询服务的律师布拉德利 · 戈登说，一家美国公司最近对一家在金边有工厂的供应商说，为了避免关税，它希望尽快将在中国的产量降到零。这家金边工厂计划在下个月增加雇用 1000 名工人，并在明年雇用近 1 万名工人。





不过，中国仍然是做生意的高效之地。其物流网络规模庞大，流通迅速。中国修建了 470 万公里的公路。它拥有全世界 50 个最大港口中的 13 个，以及排名前五港口中的 3 个。





中国的制造能力无可匹敌。美国初创企业、智能家居设备制造商 —

灿烂智能家居公司的联合创始人阿伦 · 埃迈说： “ 整条供应链都建在中国，

因此如果我们要搬迁，我们仍然必须在中国采购零部件，然后再把它们出口到其他地方。 ”





他还说： “ 搬离中国不纯粹是成本问题，也是可能性问题。 ” 一些企业认为，无论中国多么有吸引力，它们都必须寻找替代选择。





为惠普、东芝等公司生产笔记本电脑等设备的台湾电子产品制造商英

业达集团的发言人埃达：张（音）说，该集团已经制定了将中国大陆的生产转移到台湾、捷克、墨西哥和休斯敦的应急计划。





她说，将整条供应链迁出中国太复杂了，但是英业达可以在其他地方

组装最终产品，这样

“

原产国

”

证明上就不会写中国了。

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