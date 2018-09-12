特朗普炫耀政绩被“打脸” 白宫：数据不慎多加了1个0

境外媒体称，美国总统特朗普推文炫耀，指 8 月美国国内生产总值（ GDP ）增长率超越失业率 “ 是百年来首见 ” ；但白宫经济顾问哈塞特随后坦承，特朗普说法错误。





据台湾 “ 中央社 ”9 月 10 日综合外电报道，特朗普稍早发表推文称， “GDP 增长率（ 4.2% ） 100 年来首次超越失业率（ 3.9% ）！ ”





然而，彭博新闻社等多家媒体根据历史资料报道指出自 1948 年以来美国经济增长率已有多次超越失业率的数字之后，哈塞特坦承特朗普的说法是错误。





哈塞特 9 月 10 日在白宫一场新闻简报会被追问时说： “ 我可以告诉大家实话，这的确是 10 年最高。 ” 他表示，他猜应是有人提供特朗普数据时，不慎多加了 1 个零。





报道称，根据官方数字显示，美国 GDP 增长率超越失业率，最近一次是在 2006 年首季，当时失业率是 4.7% ， GDP 增长率是 5.4% 。





另据《日本经济新闻》网站 9 月 10 日报道，当地时间 9 月 10 日，美国白宫经济顾问委员会（ CEA ）主席哈赛特就美国总统特朗普发推特夸耀 “ 美国的 GDP 增长率（ 4.2% ） 100 年来首次超过失业率（ 3.9% ） ” 一事表示， “ 正确说法是 10 年来的首次 ” ，并解释称 “ 可能是有人将信息传达给总统时多加了 1 个 0” 。





对此，哈赛特强调， “ 媒体发现错误是好事。因为想要订正错误。 ” 特朗普弄错经济统计数字的情况并不罕见，例如他报出的贸易逆差额大幅高于统计数据等。





报道称，哈赛特表示参加了白宫发言人桑德斯的例行记者会，强调特朗普的经济政策使得美国经济保持坚挺势头。

Twitter

sgnypost





