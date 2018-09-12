    • 2018年9月12日

    Home global 特朗普炫耀政绩被“打脸” 白宫：数据不慎多加了1个0

    特朗普炫耀政绩被“打脸” 白宫：数据不慎多加了1个0

    星期三, 九月 12, 2018

    境外媒体称，美国总统特朗普推文炫耀，指8月美国国内生产总值（GDP）增长率超越失业率是百年来首见；但白宫经济顾问哈塞特随后坦承，特朗普说法错误。

    据台湾中央社”910日综合外电报道，特朗普稍早发表推文称，“GDP增长率（4.2%100年来首次超越失业率（3.9%）！

    然而，彭博新闻社等多家媒体根据历史资料报道指出自1948年以来美国经济增长率已有多次超越失业率的数字之后，哈塞特坦承特朗普的说法是错误。

    哈塞特910日在白宫一场新闻简报会被追问时说：我可以告诉大家实话，这的确是10年最高。他表示，他猜应是有人提供特朗普数据时，不慎多加了1个零。

    报道称，根据官方数字显示，美国GDP增长率超越失业率，最近一次是在2006年首季，当时失业率是4.7%GDP增长率是5.4%

    另据《日本经济新闻》网站910日报道，当地时间910日，美国白宫经济顾问委员会（CEA）主席哈赛特就美国总统特朗普发推特夸耀美国的GDP增长率（4.2%100年来首次超过失业率（3.9%一事表示，正确说法是10年来的首次，并解释称可能是有人将信息传达给总统时多加了10”

    对此，哈赛特强调，媒体发现错误是好事。因为想要订正错误。特朗普弄错经济统计数字的情况并不罕见，例如他报出的贸易逆差额大幅高于统计数据等。

    报道称，哈赛特表示参加了白宫发言人桑德斯的例行记者会，强调特朗普的经济政策使得美国经济保持坚挺势头。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：