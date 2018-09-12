特朗普炫耀政绩被“打脸” 白宫：数据不慎多加了1个0

境外媒体称，美国总统特朗普推文炫耀，指8月美国国内生产总值（GDP）增长率超越失业率“是百年来首见”；但白宫经济顾问哈塞特随后坦承，特朗普说法错误。
据台湾“中央社”9月10日综合外电报道，特朗普稍早发表推文称，“GDP增长率（4.2%）100年来首次超越失业率（3.9%）！”
然而，彭博新闻社等多家媒体根据历史资料报道指出自1948年以来美国经济增长率已有多次超越失业率的数字之后，哈塞特坦承特朗普的说法是错误。
哈塞特9月10日在白宫一场新闻简报会被追问时说：“我可以告诉大家实话，这的确是10年最高。”他表示，他猜应是有人提供特朗普数据时，不慎多加了1个零。
报道称，根据官方数字显示，美国GDP增长率超越失业率，最近一次是在2006年首季，当时失业率是4.7%，GDP增长率是5.4%。
另据《日本经济新闻》网站9月10日报道，当地时间9月10日，美国白宫经济顾问委员会（CEA）主席哈赛特就美国总统特朗普发推特夸耀“美国的GDP增长率（4.2%）100年来首次超过失业率（3.9%）”一事表示，“正确说法是10年来的首次”，并解释称“可能是有人将信息传达给总统时多加了1个0”。
对此，哈赛特强调，“媒体发现错误是好事。因为想要订正错误。”特朗普弄错经济统计数字的情况并不罕见，例如他报出的贸易逆差额大幅高于统计数据等。
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