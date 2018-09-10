如何抗衰老最有效？俄媒称俄科学家找到“长寿基因”

俄媒称，俄科学家发现人体细胞内核糖体基因的数量与人的寿命有关。俄联邦国家预算资助的遗传医学科研中心的科学家们以大批不同年龄的男性和女性为样本，研究核糖体基因与人寿命的关联，分析拥有多少核糖体基因的人最容易长寿。





据俄罗斯《消息报》 9 月 6 日报道，除了编码细胞中各种蛋白质的基因外，研究人员研究的基因组还包含作为蛋白质生产机器的核糖体基因。在一些科普文献中，核糖体被称为 “ 家务基因 ” ，因为它们对维持机体所有重要功能不可或缺。





报道称，在人类细胞中，核糖体基因的数量在 200 到 700 个之间，并且该数量在人的一生里不会改变。在比较了大批不同年龄者的核糖体基因数量的差异之后，遗传医学科研中心细胞遗传学实验室的研究人员发现，在超过俄罗斯人均寿命的样本人群中（ 72 岁 -91 岁），基因组中核糖体基因数量的差异明显缩小，在 270 至 540 个之间。科学家们推测，核糖体基因数量处于理想区间内的人更有可能最长寿。





“ 如果基因组中核糖体基因的数量太少（低于 270 个），核糖体含量水平较低，机体应对包括加速衰老的因素在内的各种压力因素的能力就较差， ” 遗传医学科研中心研究员叶连娜 · 马利诺夫斯卡娅说， “ 基因组中核糖体基因含量过高的人活到平均寿命的可能性也比较低。在实践中检验这一假设很困难，因为必须追踪具有统计学意义的人群样本中每个人一生里的核糖体基因数量。因此，我们建构了一种模型，以便大致了解机体细胞老化的规律。 ”





该研究的另一位参与者、遗传医学科研中心细胞遗传学实验室研究员纳塔利娅 · 利亚普诺娃强调了核糖体基因数量与人抗压能力和某些疾病易感性等特质之间的关系。





她表示： “ 举例来说，我们知道精神分裂症患者的核糖体基因含量很高。相反，患有自闭症的儿童或患有类风湿性关节炎的人，核糖体基因的含量很低。根据这一指标，可以判断对各种疾病的易感性，甚至是性格特征，例如抗压能力。 ”





报道称，利亚普诺娃甚至提议在人的护照等身份证件中注明核糖体基因的数量。这将有助于在身份证件持有者求职时评估其潜在抗压能力，或在他就医时判断禁忌症。





斯科尔科沃创新中心国际医疗科研部副总经理弗拉达 · 赛费季诺娃认为，这项研究与其他探索遗传因素与长寿之间关系的所有科学研究一样很有现实意义。





赛费季诺娃说： “ 这是一个具有全球规模的科学产业，在过去 15 年里一直在蓬勃发展，并且已经取得了一批可观的成果。人类预期寿命的长短 20%-40% 取决于遗传因素，该事实已经得到证明。依据这一事实，不仅能从理论上逐渐发展遗传学，还有助于研发可以显著延长人寿命的具体药物。 ”





赛费季诺娃指出，遗传医学科研中心科学家的上述结论如果得到后续研究结果的证实，它有望为基因治疗开辟新方向。

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