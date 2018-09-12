在印太地区联手抵御中国？美印建立更紧密军事关系

据美国海军学会网站 9 月 9 日报道称，美国近期加强了与印度的军事关系。两国签署了一份协议，该协议允许印度购买美国先进武器，并让两国能分享敏感技术并安全、迅速地交换军事情报。





报道称，国防部长詹姆斯 · 马蒂斯在新德里的一场记者会上说： “ 我们将继续携手加强并扩大印度作为一个主要防务伙伴的角色，以便将我们的关系提升到与最亲密盟友和伙伴相称的水平。 ”





两国更密切军事关系中一个引人注目的组成部分是，明年，印度与美国的地面、空中和海上力量将在印度附近举行演习。





印度国防部长尼尔马拉 · 西塔拉曼在这场记者会上说： “ 为加强我们在该区域的协作，我们决定于 2019 年首次同美国在印度东部沿海举行三军联合演习。我们还在建立一个框架，以推动两国国防力量之间的更密切合作。 ”





两人均强调，美印需要继续开展海上合作，以确保印度洋 - 太平洋地区的稳定。





报道称，在位于华盛顿的哈得孙研究所，卡内基国际和平研究院的访问学者卡拉 · 阿伯克伦比说，有关新伙伴关系和军演的宣布表明 “ 合作是不可逆转的 ” ，并表明华盛顿现在视新德里为提供印太地区安全方面的平等伙伴。





报道认为，此举向中国展示出，印度和美国将更坚定致力于通过《通信兼容与安全协议》在印太地区施加军事影响力。对于中国在印度洋海域的活动，印度一直对此感到 “ 担忧 ” 。例如，中国在位于非洲之角的吉布提建立了一个海军基地。





同时，印度还对特朗普政府关于巴基斯坦需要打击恐怖主义的更严厉言辞表示欢迎，特朗普政府正以对印度的军事支持来将这些言论付诸行动。





阿伯克伦比说，美印之间的有关会谈进行了近十年，近年来在后勤和飞机方面迈出了 “ 小步 ” 。她和其他一些人在哈得孙研究所的活动上指出，近几个月来，美国曾因贸易问题两次搁置有关更广泛安全合作的会谈。





美国国务卿迈克 · 蓬佩奥称，这份新协议开启了两国关系的 “ 新时代 ” ，并赋予了印度在与美国的经济、外交和安全关系中的 “ 一种独特地位 ” 。





报道称，这是印度防长和外长同美国防长和国务卿首次举行会晤。他们在记者会上没有提到的是，如果印度购买俄罗斯的 S-400 防空系统，美国政府可能会采取什么措施。美国外交学会高级研究员阿莉萨 · 艾尔斯说，美国可能会为此实施制裁，美国的北约盟国土耳其似乎也将购买这种防空系统。





除此以外，传统基金会研究员杰夫 · 史密斯说，尽管印度正在减少从伊朗的石油进口，并增加从美国的进口，但它可能会因为与伊朗交易而受到制裁。退出伊朗核协议后，美国政府扬言要对任何一个与伊朗进行交易的国家实施制裁。





他指出，过去，在印度从前苏联购买武器或同与美国关系紧张的国家进行贸易时，美国 “ 并没有咄咄逼人 ” 。





阿伯克伦比说，如果印度购买俄罗斯的防空系统， “ 我相当确信 ” 美国政府不会因为俄罗斯导弹制裁印度。美国是印度第二大武器供应国。俄罗斯是第一大供应国。





但艾尔斯说，尽管美印在安全问题上十分和谐，但现实情况是，过去

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个月来，两国之间的贸易问题变得更加棘手。美国政府称，美国与印度的双边贸易逆差是一个必须解决的问题。它还对来自印度和其他国家的钢铁和铝制品征收关税。

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