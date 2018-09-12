安倍为角逐新任期押注自由贸易 影射特朗普保护主义

美媒称，安倍晋三首相说他将率先垂范，扩大全球贸易，反对保护主义威胁，以此开始争取再当 3 年日本领导人。





据美国《华尔街日报》网站 9 月 10 日报道，安倍 9 月 10 日说： “ 眼下全球担心保护主义抬头的忧虑正在加深。贸易方面针锋相对互相限制，不符合任何国家的利益。 ” 他影射的是特朗普总统对外国产品征收关税，但没有点名特朗普。





安倍以东京最近与亚太国家和欧盟达成的贸易协议为例指出： “ 现在，日本应充当自由贸易的旗手，牵头制定新时代的规则。 ”





报道称，安倍正在争取在 9 月 20 日的选举中再当 3 年执政的自民党领袖。传统上，如果自民党获得国会控制权，自民党领袖自然就出任首相一职，正如现在一样。地方媒体对自民党议员和高级成员进行问卷调查发现：安倍比对手 -- 前防卫大臣石破茂 -- 拥有较大优势。





报道称，原因之一就是经济相对健康。 9 月 10 日公布的统计数字显示： 4 月至 6 月这个季度，日本 GDP 年化增长率为 3.0% ，超过起初预估的 1.9% 。





石破茂说虽然公司利润达到创纪录水平，但是普通工人并未得到多少实惠。他指出财务省上周公布的数字表明，工人在全国公司增值中所占的比例跌至 43 年来最低水平，说明公司将大部分收入留作自己的利润了。





安倍反戈一击，用数字证明日本穷人的生活得到了改善，指出招聘员工的全职岗位数量超过相应的求职人数。





报道称，日本经济近期最大的风险就是美国可能征收关税。特朗普威胁要对包括源自日本的进口汽车及其零部件征收关税。上周，他告诉记者： “ 我要告诉你们，如果我们与日本达不成交易，日本知道这对他们会是个严重问题。 ”





如果再次当选自民党领袖，安倍将任职到 2021 年 9 月。这样，他在 2021 年秋季之前无需召开国会下议院选举。





在与石破茂联合举行的新闻发布会上，安倍重申了他准备修改日本宪法的目标。那将需要国会两院三分之二的支持，然后还要在全民公投中获得多数支持。





安倍知道自己时而低落的支持率可能影响公投结果，因此在谈及对他的批评，说到他未经充分辩论就试图仓促修改宪法时，他说：

“

我是个有缺点的人。我会谦逊有礼地执政。

”

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