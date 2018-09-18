英首相遭逼宫地位可能不保？特雷莎·梅：对猜测感到“恼怒”

外媒称，英国首相特雷莎·梅表示，她对于关于她首相之位可能不保的猜测感到“恼怒”。
据英国广播公司网站9月16日报道，在英国脱欧倒计时六个月之际，英国广播公司《广角镜》节目采访了梅首相。她在采访中表示，一切的辩论应该是关于英国的未来，而不是她个人的未来。
报道称，梅会出此言，是因为几天前她所属的保守党阵营中，一些国会议员反对她的脱欧计划。反对者大约有50人，他们在11日集合起来商讨何时、如何迫使梅下台。
如果超过48名保守党议员向保守党下议院党团递交不信任梅的公开信，那么她将可能面对来自党内的挑战——她将面对不信任投票，这可能让她失去保守党党魁之位。
报道称，当梅被问到是否会向党员保证她不会一意孤行时，她对《广角镜》节目说：“我觉得有些恼怒。这个辩论不是关于我的未来，而是关于英国、英国人民的未来。”
“这是我所重视的，而这也应该是我们全部人重视的。”
“我们要保证我们和欧盟谈成对英国全体人民有益的协议，这对我们来说才是重要的。”
报道称，她坚持她的脱欧计划是唯一的，而且她将持续推动。
报道表示，梅的脱欧计划在保守党内不受欢迎，反对者认为它会危害英国主权。
一直反对梅脱欧计划的前外交大臣鲍里斯·约翰逊近日称，梅是在给英国穿上“自杀炸弹背心”，而“控制器却在布鲁塞尔的手上”。
梅回应道：“我担任过内政大臣六年，已经担任首相职务两年。说出这样的语言是不对的，我也不会这样说。”
另据英国《星期日泰晤士报》网站9月16日报道，特雷莎·梅在脱欧的紧要关头表示，要让自己成为“一个很麻烦的女人”。与此同时，大臣们呼吁，如果她想保住自己职位的话，就要解雇财政大臣菲利普·哈蒙德。
梅首相说，对她领导能力的质疑让她“有些恼怒”，并且她把矛头指向了最危险的对手、前外交大臣鲍里斯·约翰逊。
报道称，内阁也对哈蒙德要求大臣们拟定削减实际5%公共开支计划的要求表示愤怒，对此梅直言不讳，结果促使有人警告说这些计划将导致“灾难”，并将把工党领袖杰里米·科尔宾推入唐宁街。
一位大臣说：“如果特雷莎想要拯救自己，她最好把哈蒙德扔下船。”
报道称，新的争吵发生在哈蒙德近日利用英国脱欧内阁紧急会议呼吁将英国脱欧推迟到明年3月以后——这一提议被梅否决。
一名内阁大臣说：“他在政治上如此幼稚令人难以置信。”
此外据奥地利《标准报》网站9月16日报道，就连伦敦市长萨迪克·汗现在也提议进行第二次关于退出欧盟的公投。但是通向那里的道路十分艰难。
萨迪克·汗15日在《卫报》撰文写道：“政府可悲的失败”以及最后达成的协议对英国不利或者甚至达不成协议的危险，这一切都要求给予一个人重新选择的权利。
报道称，伦敦与布鲁塞尔之间拖沓的谈判加剧了英国人民的不安全感，根据舆观调查网2018年7月的民调，超过42％的人赞同举行第二次公投，首次超过拒绝（41%）的比例。
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