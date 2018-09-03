网传涉刘强东性侵案女主角平时定居新加坡





中国京东集团当家人刘强东涉嫌性侵一事，竟然牵出八竿子打不着的一个重庆网红蒋娉婷，而她也在事发后疯狂的删除之前的微博。





北京时间

9

月

2

日，刘强东贡献了九月第一大瓜，就是疑似性侵女学生。

9

月

3

日早上，网络爆出刘强东被捕的照片。而所谓的涉事女主不仅不回应，还也在删微博。





网上有帖子称，蒋娉婷英文名叫

nico

，毕业于新加坡管理大学，是个瑜珈达人。从她的微博中也能看出来。

目前，蒋娉婷中微博中只留有一些练习瑜伽的照片和视频，与之相关的其他性感照片全部被删除。





网上还有网友称，蒋娉婷应该和此事没有关系。据悉，刘强东是去美国参加为期一周的明尼苏达州立大学卡尔森管理学院《高级领导力课程》。





刘培训结束后会见了明尼苏达大学一些华人创业者代表，其中就包括据说来自定居新加坡的中国年轻女性。此人由中国国内知名天使基金老板引见，被安排单独在最后一个见面，而且在刘下榻的酒店房间，据说滞留有五十几分钟。期间无严重不法行为但有不轨行为。





另外还提到，女性报警主要原因并不是性侵，而是索要天使投资金额从

200

万人民币要加到

200

万美金。

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